Turska glumica Meryem Uzerli, mnogima poznatija po ulozi sultanije Hurrem u seriji 'Sulejman Veličanstveni', koja je emitirana na RTL televiziji, danas slavi 41. rođendan. Mnogi su je zavoljeli zbog čvrstog karaktera i britkog jezika, koji je prisutan i u stvarnom životu glumice, a televizijska uloga donijela joj je, s jedne strane, slavu, dok je s druge strane uzrokovala i brojne probleme. Osim psihičkih poteškoća i depresije koja se razvila kao posljedica napornog snimanja na setu, Meryem je razbila mit o idealnom životu medijski istaknutih osoba, otkrivši da je, na dan kada je primila nagradu za megapopularnu dramu, razmišljala o skakanju s balkona. U to vrijeme, kako je više puta ispričala, nije vidjela drugi izlaz iz situacije koja ju je emocionalno razorila, a zbog cijele priče, tada se povukla u rodni Berlin. Danas je situacija ipak drukčija; Uzerli je u sretnoj vezi s partnerom Çaglarom Ertugrulom, za kojeg se, s obzirom na dugu vezu i činjenicu da to nikada javno nije potvrdila, pretpostavlja da je otac njene mlađe kćeri, Lily Koi (3), dok je stariju Laru (9) dobila s bivšim zaručnikom Canom Atesom, koji ju je u to vrijeme nagovarao da pobaci. Meryem je također poznata po estetskim operacijama, o kojima je progovorila nakon poroda; povećala je usne četiri puta, naglasila jagodice i podignula obrve. Zbog nešto drugačijeg izgleda nakon zahvata su je mnogi i prozivali, no čini se da danas, za razliku od mlađih dana, više ne mari za mišljenje drugih.