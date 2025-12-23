Enrique Iglesias i Ana Kurnjikova potvrdili sretnu vijest: Stiglo četvrto dijete

Jedan od najdugovječnijih i najprivatnijih slavnih parova, pjevač Enrique Iglesias (50) i bivša tenisačica Ana Kurnjikova (44), potvrdili su sretne vijesti. Mjesecima nakon što se počelo šuškati o prinovi, par je napokon u naručje primio svoje četvrto dijete, što je bez sumnje najljepši mogući dar za kraj godine.

Sretnu vijest podijelili su zajedničkom objavom na Instagramu uz jednostavan, ali dirljiv opis: "Moje sunce 17.12.2025.". Na fotografiji se vidi novorođenče u bolničkom krevetiću, zamotano u dekicu pokraj plišanog ljenjivca. Iako spol i ime djeteta još nisu otkrili, objava je izazvala lavinu čestitki.

Najljepši božićni dar za veliku obitelj

Slavni pjevač i tenisačica dobili su četvrto dijete. Par je tako proširio svoju već veliku obitelj koju čine osmogodišnji blizanci Lucy i Nicholas te petogodišnja kći Mary, koju od milja zovu i Maša, što je ruski nadimak za njezino ime.

Njihova djeca navodno su odlično prihvatila vijest o prinovi. Sam Iglesias je ranije izjavio kako su blizanci sjajno reagirali na dolazak mlađe sestre Mary. "Postoji razlika od dvije godine, pa sam se malo bojao. Pitao sam se kako će reagirati. Ali zapravo je obožavaju", rekao je tada pjevač za magazin People.

Ljubav koja traje gotovo tri desetljeća

Njihov sudbonosni susret dogodio se 2001. godine na snimanju spota za Iglesiasov veliki hit "Escape". Kemija između njih bila je opipljiva od prvog trenutka, a ono što je započelo kao poslovna suradnja brzo se pretvorilo u jednu od najstabilnijih ljubavnih priča u showbusinessu.

"Taj spot mi je promijenio život na načine o kojima nisam ni sanjao. Iako je ona dolazila iz svijeta sporta, nekako smo se odmah razumjeli. Ona je znala kakav je moj svijet, a ja sam znao kakav je njezin. To razumijevanje je puno pomoglo", ispričao je Iglesias godinama kasnije.

Iako su godinama tvrdili da im "papir" nije potreban da bi potvrdili svoju ljubav, njegov brat Julio Iglesias Jr. prošle je godine možda slučajno otkrio da je par ipak stao pred oltar.

