NAJSTARIJE NATJECANJE /

Autogol otvorio put Cityju, iznenađenje večeri u Burnleyju

Autogol otvorio put Cityju, iznenađenje večeri u Burnleyju
Foto: News Images, News Images Ltd/alamy/profimedia

Ranije u subotu u osminu finala plasirao se i West Ham United

14.2.2026.
18:44
Hina
News Images, News Images Ltd/alamy/profimedia
Manchester City plasirao se u osminu finala ovogodišnjeg izdanja engleskog nogometnog FA Kupa rutinskom 2-0 domaćom pobjedom protiv četveroligaša Salford Cityja.

Dorrington je autogolom u 6. minuti doveo City do rane prednosti, a prolaz je potvrdio Guehi u 81. minuti.

Iznenađenje je priredio trećeligaš Mansfield koji je kao gost sa 2-1 svladao Burnley, a prolaz su još izborili Norwich City i Southampton pobjedama protiv West Bromwich Albiona, odnosno Leicester Cityja u okršajima drugoligaša. Norwich je slavio sa 3-1, a Southampton sa 2-1 nakon produžetka.

Ranije u subotu u osminu finala plasirao se i West Ham United minimalnom 1-0 gostujućom pobjedom protiv trećeligaša Burton Albiona nakon produžetka.

Još u petak dalje su prošli Chelsea i Wrexham, kasnije u subotu još igraju Aston Villa - Newcastle United i Liverpool - Brighton and Hove Albion, u nedjelju Birmingham City - Leeds United, Grimsby Town - Wolverhampton Wanderers, Oxford United - Sunderland, Stoke City - Fulham i Arsenal - Wigan Athletic, a u ponedjeljak Macclesfield - Brentford.

POGLEDAJTE VIDEO: Gvardiol i Kovačić propustili posljednji trening Cityja uoči dvoboja Lige prvaka

Fa KupManchester City
