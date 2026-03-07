FREEMAIL
IZNIJELA SVOJU TEORIJU /

Ella Dvornik iznenadila komentarom o Maji i Šimi, pratitelji uzvratili: 'Sto posto si u pravu'

Ella Dvornik iznenadila komentarom o Maji i Šimi, pratitelji uzvratili: 'Sto posto si u pravu'
Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

U videu, koji je brzo prikupio brojne reakcije, Ella iznosi svoju teoriju o savršenom tajmingu za objavu nepopularnih vijesti

7.3.2026.
14:27
Irena Grgić
Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Jedna od najpoznatijih hrvatskih influencerica, Ella Dvornik (35), ponovno je uspjela nasmijati i zaintrigirati svojih više od pola milijuna pratitelja na Instagramu. U svom stilu, bez dlake na jeziku, objavila je kratki video u kojem na duhovit način analizira medijsku scenu i nudi savjet političarima, sugerirajući da bi se mogla okušati u vodama političkog marketinga.

 

'Nitko više ne zna što se taj dan dogodilo'

U videu, koji je brzo prikupio brojne reakcije, Ella iznosi svoju teoriju o savršenom tajmingu za objavu nepopularnih vijesti. "Ja da sam političar i da moram izjaviti nešto za što mislim da se narod baš ne bi dobro složio, ja bih to tempirala po tome kada Maja Šuput i Šime idu na putovanje", započinje Ella svoje izlaganje.

Nastavlja objašnjavati kako je primijetila da putovanja pjevačice i markantnog Splićanina kojeg je javnost upoznala kao jednog od dvojice prošlogodišnjih neženja u RTL-ovom showu 'Gospodin Savršeni', imaju moć potpuno zasjeniti sve ostale događaje u medijskom prostoru.

"Ozbiljno, skužiš da nešto izađe i doslovno samo Maja Šuput i Šime iskoče. Nitko više ne zna što se taj dan dogodilo. Nitko. Znači možeš doslovno najveću provokaciju svijeta napraviti, nema, ne mereš pobijediti", zaključuje Ella kroz smijeh.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli majasuput (@majasuput)

Teorija nasmijala pratitelje 

Svojom objavom, uz koju je kratko napisala "Prelazim iz Instagram marketinga u politički", ponovno je dokazala zašto je jedna od najutjecajnijih osoba na digitalnoj sceni regije. Njena sposobnost da britkim humorom komentira društvene fenomene naišla je na oduševljenje pratitelja.

Komentari su se odmah zaredali, a mnogi su se složili s njenom tezom. "Spinovanje priča... Vratija se Šime", jedan je od komentara koji aludira na poznatu pjesmu i medijsko "skretanje pažnje". Drugi su dodali: "Mali sto posto si u pravu" i "Istinaaaaaa", potvrđujući kako je njena opservacija pogodila u sridu.

 

 

POGLEDAJTE VIDEO: Bivša američka veleposlanica: 'Čim sam došla u Zagreb, otišla sam na tripice. Opet sam ljuta na Baby Lasagnu'

Ella DvornikMaja šuputŠime Elez
