Arapi navalili u Zagorje, a pravilo je brutalno! Jasna: 'Na pola staze žena se rasplakala'

"Treba mi mentalni detox”, stoji u poruci liječnika Aleksandra Džakule koji vjeruje u ono što se sve glasnije priča – da je povratak prirodi terapija modernog čovjeka, kao i obećanje da će se uskoro pridružiti.

Stres, obaveze, život "na rubu srčanog" – i sve više onih koji razmišljaju o "bijegu" u prirodu – među stabla. Baš kako je u šali još jedan poznati hrvatski liječnik rekao: "Cijeli svijet se vraća u šume, a mi smo otamo tek izašli pa moramo 20 godina voziti aute da se vratimo."

O priči o šumskoj kupki razgovarali smo s Jasnom Vukas, gošćom najnovije epizode podcasta "Ideje na stolu", koja je otkrila da se nadomak Zagreba, na zagorskim bregima, zakotrljala priča o "šumskoj kupki" i medicinskom wellnessu zbog kojeg u mali Radoboj potežu čak i iz dalekih Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Ali da krenemo iz početka. Jasna Vukas, pokretačica programa "šumske kupke", na ideju je došla obilazeći kongrese u Kini i Japanu gdje zdravstveni turizam postoji već desetljećima i promovira povratak prirodi.

Foto: Net.hr

Kako izgleda šumska kupka?

Šumska kupka je možda "novotarija" kod nas, ali već desetljećima je poznata u svijetu - i ona jednostavno znači usporavanje u prirodi, odvajanje od stresa, užurbanosti i jurnjave te "uzemljenje" u prirodi, odnosno šumi kako bi se mentalno osnažili, relaksirali, napunili dobrom energijom.

"Slušala sam o 'forest bathingu' – šumskoj kupki koja se temelji na Shinrin-Yoku – praksi koju je još 80-ih godina prošlog stoljeća popularizirao liječnik Qing Li, istražujući kako boravak u šumi utječe na ljudsko zdravlje. Od tada su se uključila sveučilišta, bolnice i znanstvene institucije koje su proučavale dobrobiti boravka čovjeka u prirodi. Ideja je počela osvajati svijet, šumska kupka više nije egzotična vijest, nego tema zdravstvenog turizma i mi smo ga prvi započeli u Radoboju, na 40 minuta vožnje od Zagreba", pojasnila je Jasna Vukas.

Foto: Privatni Album

Zašto 'poslovnjaci' žele u šumu?

Prije nego nam je pojasnila o čemu je riječ – otkrila nam je efekte: "Stigla nam je žena iz poslovnog svijeta, kaže da to nije za nju. Na pola staze žena se rasplakala, otpustila grčeve, ostala je u šoku i rekla: 'Ja sam prvi put u životu čula kako pada list na tlo.'" I nije jedina, priča se zakotrljala, dolaze biznismeni, ljudi iz drugih zemalja, a naša sugovornica otkriva: "Bili su nam gosti čak i Arapi". I svi traže jedno – tišinu, usporavanje, uzemljenje i otpuštanje stresa.

Od ideje do medicinskog wellnessa

Mentalni detoks nije postao samo osobna želja, nego trend koji spaja medicinu, turizam i prirodu. Jasna Vukas ispričala nam je anegdotu: "Prije pet godina organizirali smo prvi kongres o šumskoj kupki na Sljemenu. Bilo je eminentnih govornika, profesori s fakulteta. Simultana prevoditeljica oduševila nas je – rekla je da je to bilo prvi put da je prevodila, a da nitko od prisutnih nije gledao u mobitel."

Foto: Privatni Album

Neki su tamo došli iz kurtoazije, prijateljstva, drugi su bili 'po dužnosti' iz institucija, ministarstava. "Ali svi su tog dana ostali i tijekom poslijepodneva, došli i na drugi dan kongresa, tražili su kartu više", govori Jasna Vukas.

Otada su počeli razrađivati priču – znali su što žele. Prenijeti iskustvo medicine i prakse iz Kine, Japana i Koreje. "Ali sam prihvatila sugestiju da cijelu priču povežemo s medicinom i zdravstvom. Maknuli smo se od arhetipa i počeli pratiti prave benefite, efekte na zdravlje nakon boravka u šumi", govori.

Krenula je nova epizoda ove priče – lani su kroz medicinski projekt dokazali vjerodostojnost efekta šumske kupke.

Holterima mjerili efekte 'antistres' tretmana

"U dogovoru s Poliklinikom dr. Obad iz Splita ljudima smo dali holtere koje su nosili 24 sata. Spavali su s njima, doživjeli dvije šumske kupke – jutarnju i popodnevnu. Rezultati? Mjerili su otkucaje srca, krvni tlak, tonus živčanog sustava – očitanja su jasno pokazala da su se ljudi smirili, smanjila se napetost, otkucaji srca su se unormalili", uvjerava Vukas.

Oduševljeno prepričava rezultate njihova projekta i potpuno je uvjerena u snagu šume koja može pomoći kao dobra antistres terapija.

Foto: Net.hr

Otvorili o ordinaciju u Radoboju

U priču je ušao i Dinko Kaliterna, javnosti poznati dermatovenerolog, tako da je Radoboj dobio i ordinaciju kao temelj za dobivanje dozvola za zdravstveni turizam.

Jasna Vukas otkriva da je cijela ideja nastala u vrijeme pandemije, kad je sama sa sobom promišljala "a što sad". Iza sebe je imala dobar networking, slušala je o dobrobitima ove vrste turizma i mentalnog wellnessa na proputovanjima po Kini i Japanu, osjetila da se to može i u Hrvatskoj koja je toliko bogata šumama. Opet, zašto ne Radoboj, većini nepoznato mjesto u Zagorju? Zašto ne nišni oblik turizma, detoks turizam za biznismene, ljude koji žele reset od gradske vreve i stresa? Zašto ne medicinski wellness koji može dokazati dobrobiti.

Gosti iz Slovenije, Austrije ali i UEA

"O nama su već pisali novinari iz Slovenije, Austrije, ohrabreni smo da se predstavimo i na predstojećem sajmu turizma u Dubaiju, pa posjetili su nas već ljudi iz arapskih zemalja! Želimo izgraditi i smještajne jedinice na razini pet zvjezdica, podupiru nas Općina i Turistička zajednica, ovo za nas ima smisla", ne skriva sreću Jasna Vukas koja još jednom podsjeća da se kroz ovaj projekt ljudi vraćaju onome što je na dohvat ruke – prirodi, šumi, koja u svojoj tišini nudi "uzemljenje".

Na kraju se pridružio doktor Dinko Kaliterna, a projekt je dobio pozitivno mišljenje povjerenstva. U Radoboju je uređena i priručna ambulanta, potpuno prilagođena Pravilniku o normativima i standardima za pružanje zdravstvenih usluga u zdravstvenom turizmu. Tabla na ulazu simbolično spaja dvije ideje: "Turizam i snaga šume".

Foto: Privatni Album

Mala destinacija, veliki planovi

Grupe su ograničene na minimalno deset ljudi, a programe slaže turistička agencija Iliria, koja dovodi goste iz cijelog svijeta. U Zagorju su se već pojavili turisti iz Europe, ali i Arapi, a projekt je predstavljen i na međunarodnim sajmovima.

Radoboj, mjesto za koje mnogi nisu ni znali da postoji, postaje primjer butik turizma – suprotnosti masovnim destinacijama. Idejni planovi već postoje: osam drvenih bungalova s pet zvjezdica, uređene staze, potpuna pristupačnost za osobe s invaliditetom. Projekt prati i profesor iz Koreje, zemlje koja ima više od 80 baza šumske kupke.

Povratak koji više nije bijeg

I zato možda onaj mail s početka priče nije bio samo otkazivanje dolaska na konferenciju – nego poruka vremena u kojem živimo. Jer sve više ljudi vjeruje da se odgovori ne nalaze u ekranima, nego među stablima. A šuma, čini se, ponovno postaje mjesto gdje moderni čovjek traži sebe.

