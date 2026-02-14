Javio se vozač koji je sudjelovao u teškoj prometnoj nesreći u kojoj je smrtno stradala tenisačica

Bivša srpska tenisačica i izbornica reprezentacije, Tatjana Ječmenica (47), stradala je sinoć u prometnoj nesreći kod Beograda, kada je na njezin automobil naletio šleper. Za Kurir se sada oglasio vlasnik firme, čiji je vozač upravljao šleperom koji je sudjelovao u teškoj prometnoj nesreći.

Spomenuti vlasnik rekao je kako se čuo s vozačem koji je, kako kaže, u potpunom šoku.

''On je iskusan radnik, a svi smo duboko potreseni ovom stravičnom nesrećom. Rekao mi je samo da su odlučivale sekunde te da je vidio kako se njihovo vozilo kreće ravno prema njemu. Dolazili su iz suprotnog smjera, pri čemu su pogrešno skrenuli. Istraga je, dakako, u tijeku, a vještačenje će pokazati što je bio uzrok nesreće'', rekao je vlasnik za Kurir.

Prema njegovim riječima, vozač kamiona već sedam godina radi u tvrtki i do sada nije imao nikakvih poteškoća u prometu.

''Vozač kamiona je čovjek srednje životne dobi, iskusan profesionalac koji je kod mene zaposlen već sedam godina. Bio je vidno potresen i u stanju šoka. Riječ je o zreloj i odgovornoj osobi. Duboko je potresen i jako se loše osjeća. Nije zadobio ozljede te je, sukladno zakonskim propisima i tijeku istrage, odmah priveden radi obavljanja razgovora te podvrgnut testiranju na prisutnost alkohola i opojnih sredstava. Koliko mi je poznato, s te strane nema nikakvih nepravilnosti – u potpunosti smo čisti'', dodao je vlasnik firme za spomenuti medij.

Podsjetimo, na obilaznici oko Beograda, na petlji Orlovača, u petak nešto prije 21 sat sudarili su se džip i šleper. Bivša tenisačica preminula je na mjestu, dok je njezin suprug teško ozlijeđen. Vatrogasci su 20 minuta kasnije stigli na mjesto nesreće i zatekli dvije osobe zarobljene u džipu. Tatjanin suprug izvučen je pri svijesti, stavljen je u induciranu komu zbog ozljeda prsnog koša i liječnici mu se bore za život, dok je Tatjana, nažalost, preminula.

