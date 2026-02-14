Tragična nesreća kod Beograda: Preminula poznata tenisačica

Bivša srpska tenisačica i izbornica reprezentacije, Tatjana Ječmenica (47), stradala je sinoć u stravičnoj prometnoj nesreći kod Beograda, kada je na njezin automobil naletio šleper, prenosi Nova.rs.

Na obilaznici oko Beograda, na petlji Orlovača, nešto prije 21 sat sudarili su se džip i šleper. Bivša tenisačica preminula je na mjestu, dok je njezin suprug teško ozlijeđen. Vatrogasci su 20 minuta kasnije stigli na mjesto nesreće i zatekli dvije osobe zarobljene u džipu. Tatjanin suprug izvučen je pri svijesti, stavljen je u induciranu komu zbog ozljeda prsnog koša i liječnici mu se bore za život, dok je Tatjana, nažalost, preminula.

Prema prvim informacijama, ona je vozila, promašila je isključenje, a kada se vraćala u rikverc, šleper je naletio na njih.

Tko je bila Tatjana Ječmenica?

Tatjana Ječmenica bila je profesionalna srpska tenisačica i izbornica Fed Cup reprezentacije Srbije i Crne Gore.

U bogatoj teniskoj karijeri osvojila je šest ITF turnira u pojedinačnoj konkurenciji i tri u konkurenciji parova. Sudjelovala je na sva četiri Grand Slam turnira, a najbolji plasman bio joj je 2. kolo na Roland Garrosu 1996. Njezin najbolji plasman na WTA rang-listi bio je 72. mjesto pojedinačno i 84. u parovima, oba 1996. godine.

Od 2005. trenirala je žensku tenisku reprezentaciju, a godinu dana kasnije podnijela je ostavku. Od 2014. imala je i drugi mandat na klupi reprezentacije Srbije.

POGLEDAJTE VIDEO: Bez Čilića i Runea, ali s domaćim adutom: Davis Cup donosi neizvjesni okršaj u Varaždinu