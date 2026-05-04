Pogledajte majstorsku asistenciju Kovačića: City tek u nadoknadi spasio bod

Nogometaši Manchester Cityja izgubili su dva boda u borbi za naslov prvaka Engleske odigravši 3-3 na gostovanju kod Evertona u utakmici 35. kola, a hrvatski reprezentativni veznjak Mateo Kovačić bio je asistent za drugi gol "građana".

City je dominirao prvim poluvremenom, ali je do vodstva stigao tek u 43. minuti preciznim udarcem Dokua (43).

No, u samo 13 minuta, od 68. do 81. Everton je postigao tri gola i to ponajviše zbog grešaka gostujuće obrane, dvostruki strijelac bio je Barry (68, 81), a jedan je gol postigao stoper O'Brien (73).

Foto: Sportimage, Sportimage Ltd/Alamy/Profimedia

City je do kraja susreta uspio spasiti bod, prvo je Kovačić sjajnom okomitom loptom proigrao Haalanda (83) za smanjenje na 3-2, da bi Doku (90+7) u zadnjim sekundama susreta još jednim prekrasnim udarcem postavio konačnih 3-3.

Asistenciju Kovačića moćete pogledati OVDJE.

Foto: Phil Oldham/Shutterstock Editorial/Profimedia

Kovačić je u igru za City ušao u 75. minuti, dok Joško Gvardiol nije konkurirao za nastup zbog ozljede.

Drugi City sada ima 71 bod, šest manje uz utakmicu manje od vodećeg Arsenala, dok je Everton 10. sa 48 bodova.

Standings provided by Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: Gregurina: 'Dosta toga nam nedostaje, ali idemo dostojanstveno dovršiti ovu sezonu'