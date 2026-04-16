Dinamo dogovorio prvi transfer ovog ljeta?

Kako se sezona bliži kraju, nogometni klubovi počinju pripreme za onu sljedeću. Traže se pojačanja, procjenjuje se tko je višak i vode se pregovori...

Ako je vjerovati Sportskim novostima, Dinamo je svoje prvo ljetno pojačanje već gotovo dogovorio. Riječ je o bosanskohercegovačkom stoperu Stjepanu Radeljiću. Prema pisanjima tog portala Dinamo i Radeljić dogovorili su načelne uvjete te bi stup riječke obrane trebao u Maksimirsku 128 stići besplatno, budući da mu krajem sezone istječe ugovor.

Priča o Radeljiću i Dinamu nije nova. Ovaj je stoper već bio želja “Modrih”, no tada je vlasnik Rijeke Damir Mišković zahtijevao odštetu koju “Plavi” nisu željeli platiti. Radeljić je tada ostao u Rijeci, a Dinamo je umjesto njega doveo Scotta McKennu. Škotski stoper pokazao se kao pun pogodak, no ima ponude iz domovine, kao i iz Engleske, pa bi mogao napustiti klub.

Osim McKenne, na poziciji lijevonogog stopera tu je i Raúl Torrente koji se vraća nakon ozljede, pa bi Radeljić potencijalno mogao stići u Dinamo čak i ako McKenna ostane.

