Jakirović nam je otvorio dušu: 'Da nisam otišao u Tursku iz Dinama, nikad ne bih završio u Engleskoj'

Sergej Jakirović iza sebe ima sezonu kojom je još jednom potvrdio reputaciju jednog od najperspektivnijih trenera s ovih prostora. Preuzevši Hull City u zahtjevnom trenutku, uspio je probuditi momčad i pretvoriti je u jednu od najljepših priča engleskog nogometa ove sezone.

Njegova energija, strast i prepoznatljiv način rada brzo su osvojili navijače, a rezultati na terenu pokazali su koliko Jakirovićev nogomet može biti učinkovit. No, hrvatski stručnjak nema namjeru stati na dosad ostvarenom.

O izazovima, ambicijama i velikom uspjehu u Engleskoj Jakirović je ekskluzivno razgovarao s našim Markom Vargekom.

Zadatak je bio ostati u ligi, ali niste uspjeli... Jeste li razočarani?

"Podbacio sam... Negdje sam to pročitao, znam da Englezi vole taj humor, ispalo je super i fantastično. Palo je na plodno tlo. Pripremio sam ga s pomoćnikom Salatovićem. Da mi je netko prije sezone ovo rekao, da sam napišem scenarij, nema šanse da bih to ovako napisao."

Premierligaški trener, kako vam to zvuči?

"Bio sam već u Premier ligi, doduše u BiH. Da se našalim malo. Imao sam neke intervjue prije 4-5 godina, ali ne možeš ovo predvidjeti. Imao sam taj san, ne možeš procijeniti da ćeš uspjeti, nikako. Lijepo zvuči u Dinamu uzeti duplu krunu, nastupati u Ligi prvaka, ali... Nakon Dinama sam dosta riskirao. Išao sam izaći na tržište, da nisam otišao u Tursku, vjerojatno nikad ne bih otišao u Englesku. Moj gazda je iz Istanbula. Nismo mogli dovoditi nikoga osim otpisanih igrača."

Momčad je otišla u Las Vegas sve proslaviti?

Da, jutros s predsjednikovim avionom. Dva pilota su s njima, a 17 ukupno stane u privatni avion..."

230 milijuna funti zvuči puno, može li se Hull City boriti s ostalim lavovima u Premier ligi?

"Ja mislim da može. Moramo pametno iskoristiti taj novac, moramo uzeti recept Sunderlanda. Oni su potrošili 120 miliona eura. Bazirali su se na tržište francuske igrače, time i brzinu i izdrljivost."

Slaven Bilić je rekao da vam se sada otvaraju vrata možda i većih klubova?

"Slaven mi je poslao poruku podrške. Tri sata sam potrošio na sve poruke. Stvarno hvala svima na tome. Puno mi to znači i mogu vam reći da je Slaven sve dobro rekao..."

Kako iz ove perspektive gledate na period u Dinamu?

"Ponosan sam na posao koji sam napravio u Dinamu. Mi smo svi prolazni, Dinamo ostaje. Dinamo je uvijek Dinamo, puno navijača, moraš uvijek pobjeđivati. Ponosan sam na sve i pogotovo na uvjete u koje sam došao. Bilo je vanjskih utjecaja. ali i to je Dinamo i jačanje mentaliteta."

