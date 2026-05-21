rat i mir

Zaruke na Crvenom trgu: Nogometaš optužen za nasilje zaprosio ženu s kojom je bio na sudu

Zaruke na Crvenom trgu: Nogometaš optužen za nasilje zaprosio ženu s kojom je bio na sudu
Foto: Profimedia/ Profimedia

Obitelj danas živi u Rusiji, kamo se Camila preselila krajem 2024. godine.

21.5.2026.
19:36
Sportski.net
Čileanski nogometaš Jordhy Thompson, koji trenutno nastupa za FC Orenburg u ruskoj Premier ligi, izazvao je veliku pažnju javnosti nakon što je na društvenim mrežama objavio zaruke s Camilom Sepúlvedom, ženom s kojom je ranije bio povezan u ozbiljnom sudskom postupku.

Thompson je prosidbu obavio na jednom od najpoznatijih simbola Moskve, Crvenom trgu, gdje je kleknuo i zaprosio Camilu, što je ona kasnije i potvrdila na društvenim mrežama uz poruku da je riječ o “da za cijeli život”.

Sam nogometaš također je podijelio emotivnu poruku svojim pratiteljima, istaknuvši kako je sretan što može dijeliti život s njom i njihovim zajedničkim djetetom. Par zajedno ima sina Valentína, a uz njih je viđen i Camilin sin iz prethodne veze. Obitelj danas živi u Rusiji, kamo se Camila preselila krajem 2024. godine.

Međutim, njihova veza već godinama privlači kontroverze i teške optužbe.

U javnosti su se još 2023. pojavile snimke koje su Thompsona povezivale s nasiljem nad Camillom, dok je nastupao za čileanski Colo-Colo. Nakon prijave, tada mu je izrečena zabrana prilaska.

Situacija je dodatno eskalirala kasnije iste godine, kada su ga čileanski tužitelji optužili za još jedan nasilni incident, uključujući teške optužbe za pokušaj ubojstva i kršenje ranijih mjera zabrane. Thompson je tada bio uhićen u Santiagu te je proveo određeno vrijeme u pritvoru, nakon čega je prebačen u kućni pritvor uz zabranu kontakta.

Njegova nogometna karijera u tom je trenutku bila ozbiljno ugrožena, no kasnije je postignut dogovor koji mu je omogućio privremeni izlazak iz zemlje i nastavak profesionalnog puta.

Uslijedio je transfer u Orenburg početkom 2024. godine, koji je kasnije otkupljen za oko milijun funti, čime je potpisao dugoročni ugovor do 2027. godine.

U neočekivanom obratu, Camila se kasnije odlučila preseliti u Rusiju i obnoviti odnos s Thompsonom, a par je prošle godine dobio i zajedničko dijete.

Cijeli slučaj i dalje je predmet sudskog postupka u Čileu, a prema tamošnjem zakonu, Thompson se smatra nevinim dok mu se krivnja ne dokaže pravomoćnom presudom.

Ruska LigaOrenburgčileOptužba
