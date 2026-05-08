FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NBA DOIGRAVANJE /

Lakersi lako pali bez Dončića, družina iz Detroita također povećala vodstvo

Lakersi lako pali bez Dončića, družina iz Detroita također povećala vodstvo
×
Foto: Joshua Gateley/Getty images/Profimedia

Poletniji igrači Thundera slomili su otpor gostiju u drugom poluvremenu susreta

8.5.2026.
8:52
Hina
Joshua Gateley/Getty images/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Aktualni NBA prvaci, košarkaši Oklahoma City Thundera poveli su sa 2-0 protiv Los Angeles Lakersa u seriji koja se igra na četiri pobjede u polufinalu doigravanja Zapadne konferencije 125-107 domaćom pobjedom u četvrtak.

Poletniji igrači Thundera slomili su otpor gostiju u drugom poluvremenu susreta. Nakon prve 24 minute Lakersi su imali minimalnu prednost 58-57, ali treću četvrtinu domaći su dobili sa 36-22, stvorili 13 poena prednosti, da bi u zadnjoj četvrtini razlika narasla i na 20 koševa.

Strijelce Thundera predvodili su Shai Gilgeous-Alexander i Chet Holmgren sa po 22 ubačaja, Ajay Mitchell je dodao 20, a Jared McCain 18 uz šut za tricu 4-5. Kod Lakersa je Austin Reaves imao mnogo bolji učinak no u prvom dvoboju, ali ni njegov 31 pogodak nije mnogo značio kao niti 23 koša LeBrona Jamesa.

Nakon dvije uvodne utakmice u Oklahoma Cityju u kojima je Thunder obranio prednost domaćeg terena momčadi sele u Los Angeles gdje će se u subotu i ponedjeljak odigrati sljedeća dva dvoboja.

Prednost domaćeg terena za vodstvo od 2-0 u seriji iskoristili su i prvi nositelji Istočne konferencije Detroit Pistonsi koji su u četvrtak nadigrali Cleveland Cavalierse sa 107-97.

Domaći su bili u prednosti praktički čitavim tijekom susreta, gosti su samo nakratko stigli u vodstvo početkom zadnje četvrtine, a pet minuta prije kraja bilo je samo 94-91 za Pistonse. Tada su koš gostiju pogodli prvo Cade Cunningham, pa Tobias Harris te osigurali svom sastavu opipljivu prednost pred samu završnicu.

Cunningham je predvodio strijelce Pistonsa sa 25 ubačaja, a tomu je dodao 10 asistencija, dok se veteran Harris zaustavio na 21. Kod gostiju je Donovan Mitchell zabio 31, Jarrett Allen je dodao 22, ali podbacio je James Harden sa samo 10 ubačaja uz šut iz igre 3-13.

Detroit sada još samo dvije pobjede dijele od prvog plasmana u finale Konferencije nakon 17 godina, dok se Cleveland mora uzdati u "vrući" domaći terenu u sljedeće dvije utakmice i nastavak serije pobjeda u svojoj dvorani u kojoj su u prvom krugu imali savršeni učinak od 4-0 protiv Toronto Raptorsa.

POGLEDAJTE VIDEO: Formula 3 dolazi u Hrvatsku? Grobnik sprema veliki povratak svjetske scene

NbaNba DoigravanjeOklahoma City ThunderLa LakersDetroit PistonsCleveland Cavaliers
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike