Minnesota doživjela najteži play-off poraz u svojoj NBA povijesti

Košarkaši New York Knicksa poveli su sa 2-0 u pobjedama protiv Philadelphia 76-ersa u drugom krugu doigravanja Istočne konferencije NBA lige domaćom 108-102 pobjedom u srijedu, dok su na Zapadu San Antonio Spursi poravnali na 1-1 protiv Minnesota Timberwolvesa svladavši ih na svom parketu s uvjerljivih 133-95.

Nakon što je u prvoj utakmici u New Yorku bilo gotovo 40 razlike za Knickse (137-98), a Sixersi su u drugoj utakmici usto bili i bez svog ponajboljeg igrača Joela Embiida zbog ozljeda gležnja i kuka, očekivalo se kako će Knicksi lakoćom do nove pobjede. No, gosti iz Philadelphije pružili su vrlo snažan otpor te su pokleknuli tek u zadnjih pet minuta uoči kojih je rezultat bio 99-99.

Tada je susret u svoje ruke uzeo Jalen Brunson koji je s dva pogotka nakon prodora prema košu gostiju odveo Knickse na 103-99, da bi u sljedećem napadu za domaće poentirao i veteran Mikal Bridges za, pokazalo se, nedostižnih 105-99. Prije te serije Knicksa vodstvo u utakmici mijenjalo se čak 25 puta, a u 14 navrata rezultat je bio izjednačen.

Brunson je bio najefikasniji u redovima Knicksa sa 26 koševa, 24 je dodao OG Anunoby, dok je Karl-Anthony Towns opet bio svestran sa 20 ubačaja, 10 skokova i 7 asistencija. Kod Sixersa 26 poena postigao je Tyrese Maxey, a po 19 su dodali Paul George i Kelly Oubre.

Sljedeće dvije utakmice igrat će se u petak i nedjelju u Philadelphiji, a prolazak u finale konferencije izborit će momčad koja prva ostvario četiri pobjede.

Nakon tijesnog poraza u ptvoj utakmici na svom terenu, Spursi su u drugoj "pregazili" Wolvese sa 133-95, a u jednom je trenutku njihova prednost iznosila i 47 razlike (124-77). Gosti su bili donekle konkurentni samo u prvih 12 minuta nakon kojih je bilo 24-17 za domaće, ali već na poluvremenu je bilo velikih 59-34 za Spurse koji nisu popuštali sve do zadnjih pet minuta dvoboja.

Stephon Castle je sa 21 pogotkom bio prvi strijelac susreta, Victor Wembanyama je dodao 19 uz 15 skokova, dok kod gostiju nitko nije zabio više od 12 na koliko su stali Anthony Edwards, Julius Randle, Jaden McDaniels i Terrence Shannon.

Slijede dvije utakmice u Minnesoti prije povratka na petu u Teksas.

