Preminuo velikan jugoslavenske košarke i legenda Crvene zvezde (84)

U 85. godini života preminuo je Vladimir Cvetković, proslavljeni jugoslavenski košarkaš i dugogodišnji glavni tajnik nogometnog kluba Crvena zvezda.

Cijelu igračku karijeru proveo je u Zvezdi, s kojom je osvojio dva naslova prvaka Jugoslavije i jedan Kup, a godinama je bio i jedan od najefikasnijih igrača momčadi. Za reprezentaciju Jugoslavije nastupio je 149 puta te bio dio generacije koja je osvajala srebrne medalje na svjetskim i europskim prvenstvima, kao i na Olimpijskim igrama 1968. u Meksiku, gdje je imao važnu ulogu u pobjedi protiv SSSR-a.

Nakon završetka igračke karijere ostao je vezan uz sport, ali u nogometu. Kao glavni tajnik Crvene zvezde djelovao je gotovo dva desetljeća te je, zajedno s Draganom Džajićem, bio jedan od ključnih ljudi u stvaranju generacije koja je 1991. godine osvojila naslov europskog i svjetskog prvaka. Tijekom njegova mandata klub je osvojio brojne trofeje i učvrstio status jednog od najvećih u regiji.

POGLEDAJTE VIDEO: Osjeti se tenzija: Bilić dobacio Ražovu pa odbio rukovanje uoči FNC 30