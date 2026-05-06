Lakersi bez Dončića nemoćni, Pistonsi prekinuli nevjerojatan niz koji je trajao 19 godina

Detroit Pistons poveli su 1-0 u polufinalu Istočne konferencije nakon što su pred svojim navijačima svladali Cleveland Cavaliers sa 111-101, a prvu pobjedu u seriji na četiri pobjede ostvarili su i branitelji naslova Oklahoma City Thunder koji su u svojoj dvorani nadigrali Los Angeles Lakerse sa 108-90.

Pistonsi su pobjedom protiv Cavaliersa prekinuli niz od 12 uzastopnih poraza u doigravanju od ovog suparnika, koji je trajao još od konferencijskog finala 2007.

Domaćine je do pobjede predvodio Cade Cunningham s 23 koša i sedam asistencija, dok je Tobias Harris dodao 20 poena. Duncan Robinson ubacio je 19 koševa, a centar Jalen Duren je spojio 11 poena i 12 skokova.

Pistonsi su čvrstom obranom prisilili Cavse na 20 izgubljenih lopti iz kojih su postigli 31 poen, neutraliziravši pritom opasan vanjski tandem koji čine Donovan Mitchell i James Harden.

"Znali smo što nas čeka u ovoj seriji i spremni smo na izazov. Večeras smo to odradili odlično”, rekao je Tobias Harris.

Mitchell je postigao 23 koša, čime je prekinut njegov rekordni niz od devet uzastopnih utakmica na otvaranju serija doigravanja u kojima je imao 30 ili više poena. Harden je postigao 22 koša, ali je imao i sedam izgubljenih lopti.

"Prvo pogledaš sebe. Većina tih grešaka je moja”, rekao je Harden preuzevši na sebe odgovornost za poraz u prvoj utakmici u kojoj je Cleveland uspio nadoknaditi zaostatak od 18 koševa i sredinom posljednje četvrtine izjednačio.

Harden je sa sedam poena u nizu izjednačio na 93-93 pet i pol minuta prije kraja. Ipak, Jalen Duren je blokadom i trima uzastopnim zakucavanjima na asistencije Cadea Cunninghama odveo Detroit do pobjede.

Pistonsi će biti domaćini i u drugoj utakmici, a ona je na rasporedu u noći s četvrtka na petak (1.00 sat) po srednjoeuropskom vremenu.

Lakersi lako pali

U drugom susretu večeri, Oklahoma City Thunder uvjerljivo su kod kuće pobijedili Los Angeles Lakers sa 108-90 i poveli 1-0 u polufinalu Zapadne konferencije.

Aktualne NBA prvake je do pobjede predvodio Chet Holmgren s 24 koša, 12 skokova i tri blokade, dok su Shai Gilgeous-Alexander i Ajay Mitchell postigli po 18 poena.

Iako na kraju ostvarili rezultatski uvjerljivu pobjedu i još uvijek nisu poraženi u ovogodišnjem doigravanju, trener Thundera Mark Daigneault nije bio raspoložen za hvalospjeve.

"Pobjeda u doigravanju nikad nije savršena. Ovo nije bila idealna utakmica, ali smo pobijedili – i to je najvažnije", rekao je Daigneault.

Oslabljeni Lakersi, koji su i dalje bez ozlijeđenog Luke Dončića, držali su rezultatski priključak do pred kraj treće četvrtine, iako su na ovoj utakmici ostali i bez Jarreda Vanderbilta, koji je u drugoj četvrtini doživio dislokaciju malog prsta desne ruke i više se nije vraćao u igru.

Domaća momčad je u završnici treće četvrtine stigla do dvoznamenkaste prednosti (84-72), a početkom zadnjeg dijela s dvije trice Jareda McCaina otišla i na +19 te odvela utakmicu u mirne vode.

"Protiv ovakve momčadi nema puno prostora za pogreške. Večeras smo ih napravili previše”, rekao je trener Lakersa JJ Redick.

Goste je predvodio LeBron James s 27 koševa. Rui Hachimura ubacio je 18 poena, dok je DeAndre Ayton upisao 'double-double' učinak s 10 poena i 11 skokova. Austin Reaves je u lošoj šuterskoj večeri (3/16) ostao na samo osam poena.

Druga utakmica je na rasporedu u noći s četvrtka na petak (3.30 sati).

