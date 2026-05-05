Luka Dončić objavom na Instagramu zagolicao maštu fanova uoči povratka na parket

Los Angeles Lakersi ulaze u drugi krug doigravanja NBA lige s jednim od najtežih izazova u sezoni, dvobojem protiv Oklahoma City Thundera, momčadi koja je dominirala ligaškim dijelom i koju mnogi vide kao glavnog kandidata za naslov.

Dok se uoči serije najviše govori o zdravstvenom stanju ključnih igrača, posebnu pažnju ponovno privlači Luka Dončić. Slovenski košarkaš službeno je jedino ime na popisu ozlijeđenih Lakersa za prvu utakmicu polufinala Zapadne konferencije, a njegov povratak i dalje ostaje nepoznanica.

Dončić je izvan parketa već više od mjesec dana zbog ozljede mišića natkoljenice drugog stupnja. Tijekom oporavka boravio je između Madrida, gdje je radio na rehabilitaciji, te Ljubljane, no iz kluba ne dolaze precizne informacije o njegovom povratku.

U Los Angelesu su oprezni i ne žele davati prognoze unaprijed, već njegov status procjenjuju iz dana u dan. Iako su se pojavile špekulacije da bi mogao biti spreman za treću utakmicu serije, u klubu naglašavaju da takve informacije zasad nemaju čvrsto uporište. Jednako tako, odbacuju i pesimistične tvrdnje da je sezona za njega već završena.

Iako još nije trenirao u punom kontaktu s momčadi, Dončić je viđen na individualnim šuterskim treninzima, što je barem mali znak napretka u oporavku. Američki novinari zabilježili su njegov opušten rad na terenu, bez fizičkog opterećenja i promjena smjera, što je standardna faza povratka nakon ovakve ozljede.

Dodatnu pažnju izazvala je i njegova objava na Instagramu, gdje je podijelio fotografiju iz teretane. Iako jednostavna, objava je među navijačima odmah protumačena kao signal da se njegov povratak približava, što je dodatno podgrijalo ionako brojna nagađanja.

U Lakersima ostaju suzdržani kada je riječ o konkretnim rokovima. Fokus je isključivo na njegovom potpunom oporavku, a ne na ubrzanom povratku. Uoči serije protiv Thundera, jasno je samo jedno, Dončićev nastup u prvoj utakmici nije opcija, dok će sve dalje ovisiti o njegovom napretku iz dana u dan.

U međuvremenu, navijači Lakersa i košarkaška javnost s nestrpljenjem prate svaki njegov korak, pokušavajući između redaka i objava na društvenim mrežama naslutiti kada bi se slovenska zvijezda mogla vratiti na parket.

