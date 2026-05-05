Francuz od 2,24 m napravio neviđeni pothvat kakav NBA ne pamti!

Victor Wembanyama (2,24 m) je postavio novi NBA rekord u doigravanju s 12 blokada, ali San Antonio Spursi su doživjeli domaći poraz u prvoj utakmici drugog kruga doigravanja u kojoj su ih iznenadili Minnesota Timberwolvesi i svladali sa 104-102.

Bila je to potpuno izjednačena utakmica u kojoj nijedna momčad nije uspjela stvoriti dvonamenkastu prednost, a rezultat je 17 puta bio izjednačen. Momčadi su se 19 puta izmjenjivale u vodstvu prije nego što je Minnesota napravila 11-2 u zadnjoj četvrtini i došla do devet koševa prednosti (95-86) nakon trice Mike Conleyja na 4:42 minute prije kraja.

Iako su zaostajali sedam koševa (101-94) na manje od dvije minute do završetka utakmice (1:44), Spursi se nisu pomirili s porazom pred svojim navijačima. I za svoje napore su bili nagrađeni, jer su osam sekundi prije kraja, pri vodstvu Timberwolvesa 104-102 dobili napad za produžetak ili pobjedu.

Odlučili su da neće koristiti minutu odmora, nego u preostalom vremenu pokušati doći do koša ne nepostavljenu gostujuću obranu. Odlučujuća lopta se našla u rukama Juliana Champagnieja koji si je driblingom oslobodio poziciju za neometan pobjednički šut. Inače odličan šuter za tricu, koji je do tada pogodio tri od šest dalekometnih pokušaja, odlučujući šut je promašio i Timberwolvesi su "ukrali" pobjedu u Frost Bank Centeru.

Gostima se u sastav vratio Anthony Edwards, prvi put nakon što je ozlijeđen u četvrtoj utakmici prvog kruga doigravanja protiv Denvera, ali nije bio u početnoj petorci i trener Chris Finch ga je mogao koristiti u ograničenoj minuntaži.

"Pouzdano znam da samo moja pojava na terenu umiruje druge. Ne kažem da su moji suigrači pod pritiskom, ali svima je lakše kad znaju da sam sposoban igrati", rekao je Edwards koji je u takvim okolnostima uspio doći do 18 poena od kojih je čak 11 postigao u posljednjoj četvrtini.

"Nitko od njega nije očekivao da zaigra. To samo pokazuje njegovu predanost košarci. Ne samo košarci već i njegovim suigračima. To mnogo pokazuje", izjavio je veteran Mike Conley.

Najbolji strijelac Minnesote bio je Julius Randle s 21 košem i 10 skokova. Po 16 koševa su ubacili Jaden McDaniels i Terrence Shannon Jr., a po 12 poena postigli su Conley i Naz Reid. Conley je šutirao trice 4/7, što se pokazalo jednim od ključnih faktora za pobjedu. Naime, Timberwolvesi su pogodili 10 trica iz 26 pokušaja, dok su Spursi za isti broj ubačenih trica potrošili deset pokušaja više.

Lošu šutersku večer imao je Victor Wembanyama koji je promašio svih osam pokušaja za tricu, i došao do 11 koševa uz šut iz igre 5/17. No, dao je svoj puni doprinos u obrani postavši najmlađi igrač u povijesti s "triple-double" učinkom koji je uključivao blokade. Wembanyama je završio dvoboj s 12 blokada, imao je 15 skokova i pet asistencija.

Spursi su imali sedmoricu košarkaša s dvoznamenkastim učinkom, a predvodio ih je Dylan Harper s 18 koševa. Julian Champagnie je ubacio 17 poena, kao i Stephon Castle. De'Aaron Fox je za 10 poena šutirao 5/14 iz igre i 0/4 za tricu, a imao je i šest izgubljenih lopti.

"Moramo biti bolji. Sve se vidi u statistici. U sljedećih 48 sati moramo shvatiti što moramo činiti bolje i ne sumnjam da ćemo to učiniti. Imam povjerenja u nas", izjavio je Victor Wembanyama.

Druga utakmica u San Antoniju na rasporedu je u noći sa srijede na četvrtak (3.30 sati) po srednjoeuropskom vremenu.

