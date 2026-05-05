Dominik Livaković sve bliže novom klubu: Žele ga u engleskoj Premier ligi

Novi dan, novi napisi o Dominiku Livakoviću i sve slabije šanse da će i sljedeće sezone braniti gol Dinama. Kako doznaje Germanijak, Fener je dobio ponudi iz Engleske za hrvatsku jedinicu.

Riječ je o Crystal Palaceu koji nudi pet milijuna eura za Dominika Livakovića. Cifra je to koju Dinamo nikako ne može ponuditi, a tu je i opcija ostanka u Feneru jer je na izlaznim vratima trenutni prvi vratar Ederson. Ipak, ako uzmemo u obzir recentniju povijest Livakovića u Turskoj, teško da će odbiti pet milijuna eura iz Engleske, iako su prošloga ljeta tražili deset.

Također, Livakovićeva želja je zaigrati u Premier ligi i Palace u kojem igra i Borna Sosa bi mogao biti taj. Riječ je o klubu koji je prošle sezone osvojio FA Kup, a sada su u polufinalu Konferencijske lige i vjerojatno će igrati i finale (pobjeda 3-1 nad Šahtarom u prvoj utakmici).

Još jedna stvar bi se morala poklopiti za odlazak Livija u London, a to je odlazak Deana Hendersona, trenutačno neprikosnovene jedinice Palacea. Za njega je pak zainteresiran Tottenham i Henderson bi mogao ovoga ljeta napustiti Selhurst park te bi Dominik Livaković mogao postati nova jedinica.

Palace bi bio peti klub u karijeri Dominika Livakovića nakon Zagreba, Dinama, Fenera i Girone.

POGLEDAJTE VIDEO: U utorak doznajemo prvog finalista Lige prvaka: 'Čeka nas velika večer'