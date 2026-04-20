Rijekin as sve otkrio: Evo što mu je Livaković rekao uoči ključnog jedanaesterca

Veznjak Rijeke Tiago Dantas obilježio je derbi na Maksimiru protiv Dinama (2:2) s dva pogotka iz kaznenih udaraca. U emisiji Pod stijenama Kantride otkrio je i zanimljiv detalj razgovora s Dominikom Livakovićem prije drugog jedanaesterca, ali i priznao da ga osvojeni bod nije u potpunosti zadovoljio.

Portugalac je oba puta bio siguran s bijele točke, iako je s druge strane stajao jedan od najboljih vratara u regiji. Prije drugog udarca došlo je i do kratke razmjene riječi. “Pitao me kamo ću pucati, a ja sam mu uzvratio želi li da idem u istu stranu. Malo smo se našalili, to je dio igre”, rekao je Dantas.

Unatoč vrijednom bodu, istaknuo je kako je Rijeka na Maksimir stigla po pobjedu. “Uvijek idemo na tri boda i bili smo blizu. Na kraju moramo prihvatiti bod, ali ostaje dojam da smo mogli više”, poručio je.

Dodao je kako je njegova momčad rano kažnjena pogotkom, no uspjela se vratiti i preuzeti kontrolu. “Nakon početnog šoka pokazali smo karakter i kvalitetu. U drugom dijelu smo igrali bolje i dokazali da možemo držati utakmicu pod kontrolom”, zaključio je.

POGLEDAJTE VIDEO: Kovačević: 'Možda smo u malom padu u zadnjim utakmicama'