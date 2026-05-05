Knicksi pregazili 76erse s +35 i ušli u povijest, Edwards riješio triler protiv Spursa

Prva utakmica polufinala Istočne konferencije praktički je bila riješena već do poluvremena. New York Knicksi su, predvođeni briljantnim Jalenom Brunsonom, izgradili ogromnu prednost protiv Philadelphia 76ersa i time jasno dali do znanja u kakvoj se formi nalaze.

Brunson je u prvom dijelu ubacio čak 27 poena, a susret završio s ukupno 35, vodeći svoju momčad do uvjerljive pobjede 137:98 u Madison Square Gardenu. Knicksi su pritom nastavili impresivan niz, postali su prva momčad u povijesti NBA lige koja je ostvarila tri uzastopne pobjede u doigravanju s razlikom većom od 25 poena. U toj večeri šutirali su gotovo nevjerojatnih 63% iz igre, a u jednom trenutku imali i +40.

S druge strane, Philadelphia je djelovala iscrpljeno i fizički i mentalno. Trener Nick Nurse povukao je svoje glavne igrače već sredinom treće četvrtine, svjestan da njegova momčad nema odgovor. Tek 48 sati ranije 76ersi su odigrali iscrpljujuću sedmu utakmicu protiv Boston Celticsa, u kojoj su nadoknadili zaostatak od 3-1 u seriji.

Za razliku od njih, Knicksi djeluju kao uigran i stabilan kolektiv. Njihova glavna četvorka – Brunson, Towns, Anunoby i Bridges – kroz sezonu je provela znatno više vremena zajedno na parketu nego ključni igrači Philadelphije. Upravo ta kemija sada dolazi do izražaja.

„Zato i igraš cijelu sezonu,“ rekao je Brunson nakon utakmice. „Prolaziš kroz teške trenutke kako bi na kraju postao najbolja moguća momčad. A i sada, u ovoj fazi, uvijek tražiš način za napredak.“

Dok su Knicksi dominirali na Istoku, večer je donijela i jedno veliko iznenađenje na Zapadu. Minnesota Timberwolvesi, koji su u seriju protiv San Antonio Spursa ušli kao autsajderi, uspjeli su slaviti na gostovanju rezultatom 104:102.

Ipak, najveća priča večeri bio je Anthony Edwards. Nakon problema s koljenom i specifičnog rehabilitacijskog programa koji je uključivao treninge u vodi i rad s elastičnim trakama, njegov povratak bio je pod upitnikom. Tek nekoliko dana ranije odradio je lagani trening, što je među suigračima probudilo nadu da bi mogao zaigrati u drugoj rundi.

Trenerski stožer odlučio je biti oprezan, Edwards je krenuo s klupe i dobio ograničenih 25 minuta. No, i to mu je bilo dovoljno da ostavi snažan dojam. Ubacio je 18 poena uz vrlo dobar šut (8/13) i donio energiju koja je Minnesoti bila prijeko potrebna u utakmici u kojoj napad nije funkcionirao na visokoj razini.

Istina, bilo je i trenutaka zabrinutosti. U jednom navratu uhvatio se za lijevo koljeno nakon prodora, a priznao je i da nije imao punu eksplozivnost, što se vidjelo u nekoliko ključnih skokova u završnici.

Ipak, završnica je pripala upravo njemu. U posljednjih devet minuta ubacio je 11 poena, demonstrirajući da i dalje može stvarati višak i rješavati utakmice.

„Osjećao sam se odlično,“ rekao je Edwards nakon susreta. „Spreman sam igrati više ako trener to zatraži. Što god momčadi treba.“

