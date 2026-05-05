POČIVAO U MIRU /

Preminuo legendarni košarkaš i član Kuće slavnih

Foto: Profimedia

Ortiz, koji je bio visok 208 centimetara, smatran je sportskom legendom u domovini, a imao je i uspješnu međunarodnu karijeru

5.5.2026.
18:43
Hina
Bivši portorikanski košarkaš Jose Piculin Ortiz preminuo je u 63. godini nakon duge borbe s rakom, objavila je Međunarodna košarkaška federacija (FIBA).

Ortiz, koji je bio visok 208 centimetara, smatran je sportskom legendom u domovini, a imao je i uspješnu međunarodnu karijeru.

Bio je drugi portorikanski košarkaš izabran na NBA draftu, kada ga je Utah Jazz izabrao kao 15. izbor 1987. Prije njega jedini Portorikanac u NBA bio je Alfred “Butch” Lee.

U Europi je igrao za Zaragozu, Festinu iz Andore, Unicaju Malagu, Real Madrid, Barcelonu, te još niz kluboma među kojima je bio i Aris s kojim je 1997. osvojio tadašnji Kup Radivoja Koraća. FIBA ga je 2019. uvrstila u Kuću slavnih.

"Malo je nadimaka u ​košarci postalo toliko rašireno diljem svijeta kao Piculin, i za to postoji dobar razlog. Bio je ikona za navijače Portorika, a za ostatak košarkaškog svijeta bio je jedan od najdarovitijih, najvještijih i najsvestranijih centara svog doba, apsolutna radost za gledanje na terenu i inspiracija za mlade igrače," rekao je glavni tajnik FIBA-e Andreas Zagklis.

S portorikanskom reprezentacijom nastupio je na Olimpijskim igrama u Seoulu (1988), Barceloni (1992), Atlanti (1996) i Ateni (2004), a sudjelovao je i na četiri svjetska prvenstva.

"Moja profesionalna karijera pružila mi je prilike za osobni razvoj, za postignuća, a također sam imao priliku upoznati mnogo ljudi diljem svijeta“, rekao je prilikom primanja u Kuću slavnih Ortiz.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
