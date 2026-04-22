FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ODREDILA FIBA /

Svjetsko košarkaško prvenstvo vraća se u Europu: Nadamo se da ćemo ovdje gledati i naše

×
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

22.4.2026.
14:19
Hina
VOYO logo
VOYO logo

Svjetsko prvenstvo košarkašica 2030. održat će se u Japanu, dok će godinu kasnije Francuska biti domaćin SP-a košarkaša, objavila je Međunarodna košarkaška federacija (FIBA).

Svjetsko prvenstvo za žene 2030. održat će se između 26. studenog i 8. prosinca, a domaćin će biti Tokio, mjesto održavanja Olimpijskih igara 2021. Godinu dana kasnije, od 29. kolovoza do 14. rujna Lille, Lyon i Pariz bit će domaćini SP-a košarkaša.

FIBA je objavila kako obje zemlje domaćini imaju iznimno iskustvo i znanje u organizaciji velikih natjecanja, što dokazuje i organizacija posljednjih ljestnih Olimpijskih igara u Tokiju i Parizu.

Francuska će prvi put u povijesti biti domaćin Svjetskog prvenstva, a bit će to prvo SP na europskom tlu još od 2014. godine kada je Španjolska organizirala ovo natjecanje.

SP 2019. održano je u Kini, potom su Filipini, Japan i Indonezija bili domaćini 2023. godine, a iduće svjetsko prvenstvo je 2027. u Katru.

Najbolje košarkašice svijeta okupit će se ove godine u Njemačkoj, između 4. i 13. rujna.

Svjetsko Košarkaško PrvenstvoFrancuskaFiba
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike