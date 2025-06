Mlada zvijezda postala viralni hit zbog jedne rečenice izrečene u prijenosu pored svoje djevojke

Collin Murray-Boyles je imao reakciju od jedne riječi na svoj blistavi trenutak na NBA draftu 2025. noćas po našem vremenu u New Yorku i postao je viralni hit. U Barclays Centeru bivši košarkaš Južne Karoline izabran je od strane Raptorsa kao deveti izbor na draftu. Dok je Murray-Boyles ustajao, zakopčao je svoj plavi prugasti sako i, odmahujući glavom, očito je rekao "jeb*** neposredno prije nego što je zagrlio članove obitelji. New York Post piše o tome trenutku. Sažeo je i komentare korisnika Xmreže.

Collin Murray-Boyles seems so pumped to join the @Raptors. 😂 pic.twitter.com/2YzeDJJRI4 — The Winning Play Podcast (@WinningPlayPod) June 26, 2025

Neki obožavatelji na društvenim mrežama nagađaju da Murray-Boylesova reakcija nije bila sretna.

"Ni ja ga nisam htio", napisao je jedan korisnik X - mreže.

"Nitko ne želi igrati u Kanadi", napisao je drugi.

Još jedan se ubacio rekavši:

"Odličan početak."

Drugim riječima, kako je netko objavio, "je li to 'omg, uspio sam' ili "prokleti Raptorsi."

Međutim, drugi su brzo odbacili tu priču...

"Prilično sam siguran da je to iz olakšanja...", napisao je NBA pratitelj na X-u.

U intervjuu za NBA TV nakon što je izabran, Murray-Boyles objasnio je što je točno rekao kad je čuo svoje ime.

"Definitivno "WTF". "WTF" sve do trenutka kad su pročitali moje ime. Čovječe, bilo je ludo. Gotovo sam pustio suzu. Ali pokušao sam ostati sabran, znate, to je nestvarno. O tome sam sanjao kao klinac. Nikad ne znaš hoćeš li stvarno uspjeti, dok se to ne dogodi i onda je to čista ludnica", istaknuo je.

Prema posljednjem ESPN-ovom predviđanju drafta prije same večeri, Murray-Boyles je bio predviđen kao 12. pick, i to za Chicago Bullse. Očekivalo se da će biti izabran između 10. i 16. mjesta, no na kraju je ušao u top 10 nakon što je u svojoj drugoj sveučilišnoj sezoni prosječno postizao 16.8 koševa uz 58 posto šuta za Gamecockse.

Chloe Kitts is ready to support the new Toronto Raptors rookie Collin Murray-Boyles pic.twitter.com/LtmktFiWQF — Lulu Kesin (@LuluKesin) June 26, 2025

Murray-Boylesova djevojka, Chloe Kitts, također je bila preplavljena emocijama, grleći svoju zvijezdu kada je prozvano njegovo ime.

Par se upoznao u Južnoj Karolini gdje je Kitts igrala za Gamecockse, a nedavno je u travnju završila svoju treću sezonu. Kasnije te večeri viđena je s novom kapom Raptorsa koju je imao Murray-Boyles.

