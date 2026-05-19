Spursi poveli u finalu Zapada protiv Oklahome, čudesni Wembanyama oduševio svijet

Victor Wembanyama obilježio je večer u kojoj je Shai Gilgeous-Alexander primio MVP nagradu. Čudesni Francuz je s impresivnih 41 poenom i 24 skoka predvodio preporođene San Antonio Spurse do pobjede 122-115 protiv Oklahoma City Thundera u Ohlahomi. U napetoj prvoj utakmici finala Zapadne konferencije odigranoj u utorak ujutro po našem vremenu, odlučenoj tek nakon dva produžetka, Spursi su odmah na startu serije oduzeli Thunderu prednost domaćeg parketa.

Wembanyama je potvrdio pobjedu s dva zakucavanja u posljednjoj minuti, od kojih je jedno bilo uz dodatno slobodno bacanje, pa su Spursi ukrali prednost domaćeg terena i peti put u šest međusobnih susreta ove sezone svladali Thunder.

Dylan Harper dodao je 24 poena za Spurse uz klupski rekord doigravanja od sedam osvojenih lopti. Stephon Castle postigao je 17 poena, Devin Vassell i Keldon Johnson dodali su po 13, a Julian Champagnie 11 za Spurse, koji su igrali bez De’Aarona Foxa zbog ukočenosti gležnja.

Foto: Alex Slitz/Getty images/Profimedia

"Velika predstava svih igrača“, rekao je Wembanyama koji je, sa 22 godine i 134 dana, postao najmlađi igrač s najmanje 40 poena i 20 skokova u utakmici doigravanja, prenosi američki ESPN pisanje AP-a.

Legendarni Kareem Abdul-Jabbar imao je 22 godine i 343 dana kada je ostvario učinak 40/20 u finalu NBA lige 1970.

Alex Caruso ubacio je 31 poen s klupe za Thunder, što mu je druga najbolja napadačka utakmica karijere, no time nije spriječio prekid serije od devet uzastopnih pobjeda Oklahome u doigravanju, koja je trajala još od sedme utakmice prošlosezonskog finala.

Jalen Williams vratio se nakon šest utakmica izbivanja zbog istegnuća zadnje lože i postigao 26 poena za Thunder, dok je Shai Gilgeous-Alexander završio utakmicu s 24 poena i 12 asistencija, ali uz šut iz igre 7/23. Bila je to šesta prva utakmica neke serije NBA doigravanja koja je otišla u drugi produžetak i prva još od dvoboja Spursa i Warriorsa 2013. godine.

Foto: Joshua Gateley/Getty images/Profimedia

A kako se kazaljka približavala ponoći po američkom vremenu, Wembanyama je odlučio da je dosta.

Druga utakmica igra se u srijedu u Oklahoma Cityju.

"Bila je to bitka volje“, izjavio je trener Spursa Mitch Johnson i nastavio:

"Mentalna čvrstina koju su obje momčadi pokazale bila je nevjerojatna… Trebala nam je svaka sekunda svakog igrača koji je nastupio u večerašnjoj utakmici.“

Spursi su vodili deset razlike devet minuta prije kraja regularnog dijela, prokockali prednost, a zatim preživjeli kaotičnu završnicu u kojoj se vodstvo dvaput mijenjalo, a rezultat bio izjednačen čak tri puta u manje od dvije minute.

Wembanyama je imao neugodan šut za pobjedu u posljednjem napadu regularnog dijela, ali ga je Chet Holmgren blokirao. U produžetku se iskupio. Pogodio je tricu za izjednačenje s velike udaljenosti 28 sekundi prije kraja i tako odveo utakmicu u drugi produžetak.

"Moramo biti bolji nakon ove utakmice“, naveo je trener Thundera Mark Daigneault.

Gilgeous-Alexander odigrao je svoje najslabije prvo poluvrijeme po šutu u gotovo tri godine. Pogodio je samo jedan od pet pokušaja iz igre i zabio četiri poena. Bio je to prvi put od 29. listopada 2023., kroz čak 270 nastupa uključujući doigravanje, da prije poluvremena nije imao barem dva pogođena šuta iz igre.

U međuvremenu, Wembanyama je radio što je htio. Zakucavao preko trojice braniča, povremeno slavio i pokazivao emocije, a prvo poluvrijeme završio s 14 poena i 10 skokova, djelujući potpuno opušteno u svom debiju na ovoj razini natjecanja.

Ipak, Spursi su na odmor otišli sa samo sedam poena prednosti, 51-44.

Gilgeous-Alexander je u trećoj četvrtini napokon pronašao ritam i pogodio nekoliko šuteva, a Thunder je nakratko i poveo. No Spursi nisu paničarili i prednost je ponovno narasla na sedam poena. San Antonio je u posljednju četvrtinu ušao s vodstvom 80-73.