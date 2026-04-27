Direktor Lokomotive otkrio što se dogodilo u teškoj nesreći na A3: 'Nismo ga mogli izbjeći'

Teška prometna nesreća koja se dogodila prošlog vikenda na autocesti A3 potresla je sportsku javnost. U lančanom sudaru sudjelovala su četiri vozila, a nesreću je, prema prvim informacijama, izazvao jelen koji je iznenada istrčao na kolnik.

U jednom od automobila nalazili su se čelnici nogometnog kluba Lokomotiva, koji su se vraćali s utakmice u Osijeku. Najteže je stradao izvršni direktor Dennis Gudasić, dok je direktor Božidar Šikić prošao s lakšim ozljedama.

Iz Opće bolnice u Slavonskom Brodu potvrđeno je kako je Gudasić zaprimljen iza ponoći s teškim tjelesnim ozljedama. Nakon detaljne dijagnostike zadržan je na odjelu neurokirurgije.

“Pacijent je zaprimljen s ozbiljnim ozljedama koje zahtijevaju hospitalizaciju i daljnje praćenje. Trenutačno je stabilno, uz kontinuirani nadzor vitalnih funkcija i stanja svijesti”, izjavio je ravnatelj bolnice Josip Samardžić.

S druge strane, Šikić je prošao znatno bolje. Kako je sam opisao za Sportske novosti, zadobio je posjekotinu na ruci zbog razbijenog stakla.

“Dobio sam nekoliko šavova na bicepsu, ali nije ništa ozbiljno. Nakon pregleda u bolnici u Novoj Gradiški pušten sam kući i već sam nekoliko dana na oporavku”, rekao je.

Dodao je kako je Gudasić prebačen u Slavonski Brod zbog dostupnosti potrebne medicinske opreme, uključujući CT uređaj.

Prema njegovim riječima, situacija na cesti bila je iznimno opasna i gotovo neizbježna.

“Jelen je izletio ravno na autocestu. U takvoj brzini jednostavno ga nije bilo moguće izbjeći. Nakon prvog udara, došlo je do sudara još nekoliko vozila i nastao je lančani sudar”, opisao je Šikić.

Istaknuo je i težinu samog udarca:

“Zamislite udariti životinju od 200 kilograma pri velikoj brzini. U svemu tome imali smo i sreće. Nadam se da nitko neće doživjeti nešto slično.”

Unatoč ozbiljnosti nesreće, najvažnije je da su svi sudionici izvan životne opasnosti, dok se Gudasić i dalje oporavlja pod liječničkim nadzorom.

