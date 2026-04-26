Ovo je mjesto gdje je jelen izazvao lančani sudar. Liječnik otkrio stanje direktora Lokomotive

UŽASNI PRIZORI S A3 /

Teška prometna nesreća sinoć na autocesti A3! Jelen je istrčao na kolnik i izazvao lančani sudar, u kojem su sudjelovala četiri vozila. Životinju je udario automobil u kojem su bili čelnici nogometnog kluba Lokomotive, koji su se vraćali s utakmice u Osijeku. Izvršni direktor Dennis Gudasić teže je ozlijeđen i prevezen u bolnicu u Slavonski Brod, dok je direktor Božidar Šikić prošao s lakšim ozljedama.

"Sinoć, iza ponoći, na objedinjeni hitni bolnički prijem u Slavonskom Brodu dopraćen je muškarac star 58 godina s težim tjelesnim ozljedama. Došao je u pratnji djelatnika Opće bolnice Nova Gradiška. Nakon učinjene dijagnostičke obrade ustanovljene su teške tjelesne ozljede koje zahtijevaju hospitalizaciju i opservaciju, te je zadržan na odjelu neurokirurgije. U ovome trenutku vitalni znakovi i stanje svijesti se prate te se može reći da je pacijent u stabilnom stanju", otkrio je ravnatelj Opće bolnice Dr. Josip Benčević iz Slavonskog Broda Josip Samardžić.