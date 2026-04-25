U Dubrovnik stižu američki i svjetski moćnici: Mijenja se sve - od pravila za otpad do prometa

UVODE STROGE MJERE /

Zbog održavanja sastanka na vrhu Inicijative triju mora idućeg tjedna, u Dubrovniku će vrijediti posebne sigurnosne mjere u prometu, parkiranju i odlaganju otpada, najavio je to dubrovački gradonačelnik Mato Franković.

Na snazi će biti i posebna regulacija prometa koja vrijedi od ponedjeljka. Na poslovnom forumu koji počinje u utorak u gradu se očekuju brojne visoke delegacije, a među njima i američki ministar energetike Chris Wright, te vodeći predstavnici velikih svjetskih tvrtki.

'Uistinu ne bi trebalo doći do nekih velikih i neočekivanih zakrčenja ili slično. Sve bi trebalo teći prilično jednostavno, vremenske okolnosti nam idu na ruku. Dakle, vrijeme će biti dobro, a što se tiče parkiranja, svugdje ondje gdje smo zapravo morali ukinut parking tu smo i nadomjestili isti", kazao je Franković. Više doznajte u prilogu.