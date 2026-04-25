U Andrijaševcima otkrivena tajna savršene slavonske kobasice!

Slavonija nema more, ali zato ima druge adute - kulenovu seku i kobasicu. Tko proizvodi najbolju i kako se ti suhomesnati specijaliteti sljubljuju s drugim zanimljivim okusima - doznat će sudionici i posjetitelji manifestacije Gastro A koja se upravo održava u Andrijaševcima kod Vinkovaca.

Dok se kušaju kobasice, kulinarski chefovi amateri nadmeću se u pripremi rižota sa šparogama. Cilj je sačuvati i promovirati tradicionalne gastronomske proizvode. "Kobasica i šparoge će se odlično sljubiti u rižotu. Kobasica će dat dobar okus, a šparoge daju i svoj okus", rekla je Antonija.

RTL Danas posjetio je natjecanje u Andrijaševićima - a tek oko 21 sati će biti poznato tko ima najbolje proizvode. U sklopu manifestacije održano je predavanje kako bi OPG-ovci naučili što je danas tradicijski proizvod.

Profesorom na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu Ivica Kos pobliže je objasnio što je to pravi tradicijski proizvod.

"Tradicijski proizvod onaj u kojem vidimo da on ima svoj identitet, da ima prepoznatljivi izgled, presjek, boju, miris, teksturu, aromu, u kojoj smo mi osjetili sve ono što je napravila sirovina, što je napravio sam proizvođač - da je to prepoznatljiva regija u svemu tome. Ako smo zadovoljni s onime što smo kušali - onda je proizvođač napravio dobar posao", ispričao je Kos.

"Fantastična je ideja prikazati koliko je ovdje prisutno zajedništvo, koliko su oni spremni i voljni uložiti i pokazati. Ponekad se možda čak i osramotiti, ali to nije bitno. Poanta je pokazati živi duh i da Slavonija ima budućnost", nadodao je.

"Puno faktora je bitno, ali upravo onaj najbitniji je vrijeme - strpljenje koje je proizvođač spreman uložiti u taj proizvod da on bude zreo, da on da onu svoju dušu koja se od njega očekuje. Naravno da je iskustvo proizvođača ovdje bitno, naravno da je bitna i sirovina, ali ako vrijeme nije uloženo u odgovarajućoj mjeri - uzalud nam posao!", zaključno je rekao.

'Dođite, budite, vidite i kušajte te kobasice'

Na manifestaciji se pronašao i sam organizator - načelnik Općine Andrijašević, Ante Rajković (HDZ), koji je podijelio i svoje mišljenje o tome koja je najbolja kobasica.

"Apsolutno sam zadovoljan - ova misao kojom smo se vodili prilikom organizacije da dosegnemo najviše moguće razine. Naši proizvođači koji rade svi vrhunske proizvode, ali uvijek uz stručno vodstvo, uz ocjene vrhunskih ocjenjivača - možemo dosegnuti razinu koja je potrebna kako bi oni bili još bolji. U Andrijaševcima imamo 60-ak hektara posađenih šparoga i iz tog razloga smo joj htjeli dati neku poziciju uz našu domaću slavonsku kobasicu - želimo i zastupiti našu šparogu. Ona je vrlo kvalitetan sastojak i brojnim jelima i danas ćemo pokazati samo dio toga kako se ona može koristiti", rekao je Rajković.

"Povjerenstvo je odlučilo koje su najbolje kobasic e- a to su one koje su proglašene u Andrijaševcima na Gastro A - zato dođite, budite, vidite i kušajte te kobasice. One naravno trebaju sadržavati sve ono što je profesor rekao, ali i puno ljubavi u taj rad, u to domaćinstvo, koje je dalo sebe da zadrži onu tradicionalnu slavonsku kobasicu koja zaslužuje mjesto u brojnim drugim gradovima. Sve je traženiji proizvod i trenutačno ove količine koje se proizvode nisu dovoljne za potrebe tržišta. Iz tog razloga želimo dodatne količine, želimo pomoći svima onima koji se dvoume da li ozakonit svoju proizvodnju i krenuti tim stopama. Želimo im biti guranac - i kroz ovu manifestaciju i kroz naše mjere koje dajemo - da oni budu ti i da dodamo još više količina na tržište", poručio je Rajković i pozvao sve da se pridruže ovoj manifestaciji.

"Kad se najbolje najeden svega - mogu još dodatno jest kobasice i kulenove seke", našalio se.