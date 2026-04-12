Slavonski Brod zaplovio u svijet bajki Ivane Brlić Mažuranić: 'Vratili smo vremenski stroj unazad'

Slavonski Brod zaplovio je "U svijet bajki Ivane Brlić Mažuranić", književnice koja je u gradu na Savi živjela i nalazila inspiraciju za svoja poznata djela. Slijedi tjedan kazališnih predstava, radionica i pričaonica koje će posjetiti 10 tisuća učenika, a manifestacija je počela turističkom turom nazvanom – "Šetnja s Ivanom".

Bajka nikada nije toliko bajka da nema elemente stvarnosti, niti je toliko strašna stvarnost da ne može biti bajka, ako ste Ivana Brlić Mažuranić.

Pa je i šetnja u društvu glumice koja je utjelovila Ivanu Brlić Mažuranić povezivala stvarnost i bajke te otkrivala zanimljive detalje nastanka poznatih likova poput šegrta Hlapića.

"Jednom na tržnici ugledala dječaka koji je sa svojim majstorom nosio cipele, budući da su te cipele bile na jednoj dugoj motki, dječak je bio iza i sva težina je pala na onu stranu djetetu, da je u stvari nosio teži teret", priča okupljenima Vera Pudić, licencirana turistička vodičica.

Slavonskim Brodom šetalo se od skulpture do skulpture junaka iz priča književnice za koju kažu da je živjela ispred svog vremena.

"Da malo vratimo vremenski stroj unazad i da pokušamo evocirati to vrijeme kada je ona živjela u našem gradu i stvarala jer je većinu svojih djela napisala evo u našem gradu, ona je naša najslavnija sugrađanka", kaže Vera Pudić.

"Velika čast i ponos biti u kostimu Ivane Brlić Mažuranić i utjeloviti njen lik, pomalo i strah jer Ivana je stvarno jedna velika žena", kaže glumica Darija Vlajnić.

Svatko će naći nešto za svoju dušu

Nazvana je hrvatskim Andersenom i nominirana za Nobelovu nagradu, a Priče iz Davnina i druga djelima još uvijek osvajaju srca čitatelja.

"Najdraži lik mi je šegrt Hlapić", kaže Dubravka iz Gornje Vrbe. "Regoč", kaže Vjenceslav iz Slavonskog Broda. "Stribor, nekako mi je odmah legao, od malena, onako mi se zalijepio za dušu", kaže Ratka iz Novog Sada.

U svijetu bajki svatko će naći nešto za svoju dušu, a sve će biti u znaku stvaralaštva za djecu.

"Kazališne predstave, radionice po različitim punktovima, program živuće povijesti u Tvrđavi, ispred kuće obitelji Brlić, tako da će svi imati priliku nekako se uklopiti u taj svijet bajki", kaže Vera Pudić.

"Svima građanima Slavonskog Broda puno znači ta manifestacija i što živimo u gradu u kojem je živjela od 18. godine Ivana Brlić Mažuranić i ovdje pisala svoja poznata djela", kaže Mladen iz Slavonskog Broda.

A svojim likovima, kao i svojim životom, književnica je u živote drugih unosila pozitivne etičke vrijednosti.

"Geslo kojim se ona rukovodila do kraja života – Onima koji su rangirani niže od vas budite prema njima dobri, koji su više od vas, nemojte se poniziti pred njima", kaže Vera Pudić.

Djela Ivane Brlić Mažuranić obilježila su mnoga djetinjstva, a činit će to i ubuduće poručuju u Slavonskom Brodu pozivajući sve da im se ovoga tjedna pridruže - U svijetu bajki.