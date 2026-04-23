Dubrovnik postaje svjetsko žarište: 'Izuzetna je vrijednost Jadrana, jedinog NATO mora'

Prostor Inicijative triju mora (3SI) jedno je od najperspektivnijih investicijskih okruženja u Europi pa će idućeg tjedna u Dubrovniku uz politički samit Inicijative biti održan i najveći poslovni forum u modernoj hrvatskoj povijesti, kazao je ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.

Inicijativa triju mora pokrenuta je 2015. na prijedlog Hrvatske i Poljske, s idejom jačanja prometne, energetske i digitalne povezanosti država smještenih između Baltika, Jadrana i Crnog mora.

Ideja iza Inicijative koja danas okuplja 13 država članica EU-a i strateške partnere poput SAD-a, Njemačke i Turske, bila je povezivanje Europe na zapostavljenoj osi sjever-jug.

Najveći poslovni forum u Hrvatskoj

Prvi skup Triju mora održan je 2016. u Dubrovniku, a deset godina kasnije ona se vraća u taj hrvatski grad samitom koji će se održati 28. travnja u nazočnosti 11 najviših predstavnika država članica te poslovnim forumom 28. i 29. travnja na kojem će sudjelovati oko 1500 predstavnika domaćih i svjetskih tvrtki.

Riječ je o „najvećem poslovnom forumu u Hrvatskoj, ali i u zemljama članicama Inicijative”, rekao je ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman koji to tumači kao dokaz da je Hrvatska prepoznata kao „logističko, infrastrukturno i energetsko čvorište”.

Dvostruko veći rast BDP-a od europskog prosjeka

U proteklih deset godina između dvaju dubrovačkih skupova izmijenio se niz geopolitičkih okolnosti koji je dodatno naglasio potrebu postojanja Inicijative. Prvenstveno se to odnosi na rusku agresiju na Ukrajinu i posljedičnu energetsku krizu, ali i na sukobe na Bliskom istoku.

Teritorij država 3SI-a postao je „strateški izuzetno važan prostor”, rekao je Grlić Radman, ocijenivši da je Inicijativa nadišla svoju regionalnu ulogu i postala važna i za širi prostor, svojevrsni „most koji povezuje Europu i Aziju”.

Nadolazeći skup u Dubrovniku „odredit će dinamiku razvoja Inicijative u narednom desetljeću u novim geopolitičkim datostima”, kazao je.

Istovremeno je riječ o prostoru koji se „profilira kao jedan od najperspektivnijih investicijskih okruženja u Europi”, nastavio je ministar, navodeći da je riječ o teritoriju s 120 milijuna ljudi koji proteklih godina bilježi dvostruko veći rast BDP-a od europskog prosjeka.

U Dubrovnik dolaze Mitshubishi, Maersk, Siemens..

Veleposlanica Romana Vlahutin, nacionalna koordinatorica za Inicijativu triju mora i posebna izaslanica za inicijative strateškog povezivanja, izjavila je da se na ovogodišnji poslovni forum prijavilo dvostruko više ljudi nego na prijašnja izdanja, što „svjedoči da su gospodarstvenici shvatili da se svijet stubokom mijenja”.

„Ova je inicijativa važnija nego što je bila prije deset godina”, naglasila je, kazavši da ona od političke inicijative sad prerasta u „investicijsku platformu”.

Međunarodni monetarni fond 2020. je procijenio da je potrebno oko 1,15 bilijuna eura kako bi prostor 3SI-ja infrastrukturno dostigao povezanost zapadne Europe, što je jaz koji je teško nadoknaditi samo javnim ulaganjima.

„Naša je ambicija zainteresirati velike privatne ulagače”, rekla je izaslanica.

U Dubrovnik stižu predstavnici tvrtki poput Maerska, Mitsubishija, Siemensa, Blackstonea, Westinghousea, Shimizu Corporationa i drugih.

Vlahutin je naglasila da je treća po veličini delegacija, nakon hrvatske i poljske, upravo američka. Na skup stiže i ministar energetike SAD-a Chris Wright.

Koji je cilj?

Cilj je da Hrvatska na skupu predstavi svoje gospodarske prednosti, istaknuli su Grlić Radman i Vlahutin, ali i izuzetnu stratešku vrijednost i sigurnost Jadrana, „jedinog NATO mora”.

Hrvatska će u Dubrovniku pozvati na ulaganja u željezničke koridore, kao i u projekte energetske sigurnosti, dodala je.

3SI od 2019. ima i investicijski fond vrijedan milijardu dolara kroz koji je dosad financirano šest projekata, poput podatkovnog centra u Estoniji ili bugarske luke Burgas. „Za nas je ovo tek početak”, najavljuje Vlahutin budućnost Inicijative.

Američka veleposlanica Nicole McGraw u intervjuu u utorak najavila je, pak, da bi se na skupu trebali potpisati vrijedni ugovori o američkim ulaganjima u umjetnu inteligenciju, kao i sporazum o plinskom povezivanju Hrvatske i BiH u koje ulaze američki investitori.

