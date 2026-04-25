Ide novi prosvjed, dolaze na prag Vlade - politika poručuje: 'Možemo vas slušati'

INVESTITOR ŠUTI /

Dok građani prosvjeduju protiv megafarmi, iz Vlade, odnosno iz Ministarstva zaštite okoliša, poručuju da poštuju pravo građana na mirno okupljanje i izražavanje zabrinutosti, osobito kada je riječ o pitanjima iz zaštite okoliša i kvaliteti života. Organizatori prosvjeda upozoravaju da se u četiri županije planiraju izgraditi čak 24 megafarme.

Što se tiče eventualne obustave tih projekata - iz Ministarstva kažu da u ovom trenutku ne mogu prejudicirati ishod postupaka. Također ističu da je za sve te zahvate propisana stroga procedura, kažu i da su otvoreni za dijalog s organizatorima prosvjeda i za sve ono što je u njihovoj nadležnosti te da sve te informacije i argumente mogu saslušati.

Investitor megafarmi se još nije oglasio. RTL Danas ga je pokušao u više navrata kontaktirati, ali se još uvijek nije oglasio. Od investitora se posljednji put čulo početkom ožujka nakon što je stopiran njihov veliki projekt megafarmi i klaonice u Sisku. Tada su poručili da od tog projekta u sisačko-moslavačkoj županiji ne planiraju odustati i da tamo namjeravaju napraviti tvornicu u skladu s najvišim ekološkim standardima. Tako oni nastavljaju svoju pravnu bitku - a tek će se u narednim tjednima vidjeti kako će taj postupak završiti.

Hrvatska je u peradarstvu dostatna - u klaonicama, na godinu, se nalazi 48 milijuna pilića. Spominjalo se kako bi se realizacijom ovih projekata ta brojka popela na 270 milijuna pilića.