Bivši hrvatski veleposlanik pri NATO-u ekskluzivno odgovara: Je li Savez blizu raspada?

Siguran potpis francuskog predsjednika na obrambeni sporazum s Grčkom – jer NATO zaštita nije više tako sigurna.

Imena koja Savez dovode u krizu nisu samo ona izvana, već i ključno ime iznutra.

"Ne smijemo podcijeniti da je ovo jedinstven trenutak u kojem su američki predsjednik, ruski predsjednik i kineski predsjednik protiv Europljana. Dakle, ovo je pravi trenutak za nas. Probudimo se", rekao je Emmanuel Macron.

Trump prijeti Španjolskoj i Velikoj Britaniji suspenzijom iz NATO-a jer nisu htjele sudjelovati u ratu protiv Irana onako kako je Washington tražio.

No prijetnje ostaju u medijskom prostoru jer NATO ne poznaje ni suspenziju ni izbacivanje. Država Savez može samo napustiti, ali isključivo vlastitom odlukom.

Bivši predstavnk Hrvatske pri NATO-u Mario Mobilo za RTL Danas kaže: "To na neki način razaraju tkivo zapadnih savezništva slabe odvraćanje NATO-a što je glavna snaga, a s druge strane ima pozitivnih askpekt jača europski stup NATO-a."

Podrška Španjolskoj i Velikoj Britaniji stiže iz europskih glavnih gradova.

Talijanska premijerka Giorgia Meloni izjavila je: "Ne gledam na te izjave pozitivno. Smatram da NATO mora ostati ujedinjen. To je element snage koji imamo. Moramo raditi na njegovu jačanju."

Rob Jetten, nizozemski premijer, izjavio je: "Svima je ovdje jasno da je Španjolska punopravna članica NATO-a i da će to i ostati."

Europski lideri okreću se vlastitim rješenjima, trenutačno se razrađuje operativni plan za članak temeljnog ugovora EU koji predviđa međusobnu pomoć država članica u slučaju napada.

"O tome smo razgovarali. Mislim da znamo da je za nas članak jasan i da nema prostora za tumačenje ili dvosmislenost. Čim bude spreman za provedbu, moramo ga operacionalizirati."

Europski saveznici mogli su se do sada ne slagati s Washingtonom, ali se do sada nisu morali brinuti hoće li ih SAD, ključna članica NATO saveza, braniti.

No NATO neće propasti, smatra dugogodišnji veleposlanik Hrvatske u NATO savezu.

"Ovo nije nikakav kraj NATO-a, NATO je i prije bio izložen krizama, kao francusko povlačenje iz zapovjedništva i nekim drugim (krizama, op. a.), i preživio je kao jači i brojniji iz svake od tih kriza. Koristi za Kinu i Rusiju mogu biti trenutne i privremene, ali nikako im ne odgovara da iz toga izađe jača Europa koja nije samo meka sila, već postaje tvrda", rekao je Nobilo.

Trumpove prijetnje ne razaraju NATO formalno, ali mijenjaju njegovu logiku iznutra.