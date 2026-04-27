Trener Istre nakon poraza od Gorice: 'Ušli smo sramežljivo i gubili duele'

peti poraz u nizu /

U susretu 32. kola hrvatskog nogometnog prvenstva Gorica je na domaćem terenu svladala Istru 1961 rezultatom 1:0 te se pobjedom probila s osme na šestu poziciju prvenstvene ljestvice.

Jedini pogodak na utakmici postigao je Jurica Pršir u 31. minuti. Bio je to njegov šesti ovosezonski gol, čime se dodatno učvrstio na vrhu liste strijelaca svoje momčadi. Pogodak se na kraju pokazao presudnim u tvrdoj i neizvjesnoj utakmici.

Istra je imala svoju priliku za povratak u susret odmah na početku drugog poluvremena. U 48. minuti Ahmeti je pokušao s ruba kaznenog prostora, no njegov udarac zaustavila je greda, ostavivši goste bez izjednačenja.

Nakon utakmice trener Istre bio je nezadovoljan izdanjem svoje momčadi, posebno ulaskom u susret. Istaknuo je kako su njegovi igrači prvo poluvrijeme odigrali previše oprezno i bez dovoljno čvrstine u duelima, što je, kako je naglasio, nedopustivo na ovoj razini