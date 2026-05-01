Kovačević: 'Neće biti lagano, kao prvaci Hrvatske imamo obavezu'

Trener Dinama Mario Kovačević najavio je na konferenciji za medije utakmicu protiv Gorice u 33. kolu SHNL-a.

Utakmica se igra u subotu 2. svibnja u Velikoj Gorici, a Dinamu u nju ulazi kao novi hrvatski prvak, nakon što je u prethodnom kolu i matematički osigurao titulu.

Kovačević je na početku govorio o atmosferi u svlačionici Plavih:

"Proveselili smo se nakon utakmice pa prionuli radu normalno ovaj tjedan. Tri treninga odradili smo dobro, imamo još jedan. Svi su dobro osim Zajca, a odradili smo u prvenstvu sve što smo htjeli. Utakmica protiv Gorice neće biti lagana, ali spremit ćemo se da pobijedimo."

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Potom se osvrnuo na psihološku pripremu i motiviranje igrača.

"Ne bi motivacija smjela biti problem. Mi kao prvaci lige moramo nastaviti ovako, kao prvaci Hrvatske imamo obavezu nastaviti s ovakvim igrama. Vidjet ćemo što se tiče igrača, neke ćemo možda odmoriti, nekima dati priliku, ali nećemo previše mijenjati. Zanima nas da odigramo dobru utakmicu, ovo nam je već peta utakmica protiv Gorice, znamo koliko su oni kvalitetni. Siguran sam da ćemo biti pravi", istaknuo je.

Gorica se uoči dvoboja s Dinamom nalazi na šestom mjestu ljestvice i osigurala je ostanak u elitnom razredu hrvatskog nogometa.

"Imaju malo bodova s obzirom na kvalitetu igre i to tijekom cijele godine. Zadnje dvije utakmice tamo smo pobijedili, ali imaju dobru, iskusnu momčad, pogotovo veznu liniju. Kolega Carević je to dobro posložio, tu su Pozo, Kavelj, Pršir, Pavičić... Naprijed imaju igrača koji igraju u životnoj formi, imaju i jako dobre bekove u Bogojeviću i Trontelju. Igraju dobro, osvajaju bodove. Najviše gledamo sebe, stalno ponavljam i smatram da imamo kvalitetniju momčad", zaključio je Kovačević.

