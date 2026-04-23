Dinamo je u Hrvatskoj klasa za sebe

Dinamo je novi prvak Hrvatske, samo je pitanje kada će titula biti i matematički osigurana. Postao je to potpuno jasno nakon utakmice u posljednjem kolu u kojoj su plavi pobijedili Istru (2:0) u Puli i povećali prednost nad drugoplasiranim Hajdukom na tablici SHNL-a na 13 bodova.

U Puli je Dinamo poveo golom Luke Stojkovića u 23. minuti, dok je u 45. na 2-0 povećao uvjerljivo najbolji strijelac lige Dion Drena Beljo.

Dinamo je u Puli, gdje je u prošlosti znao jako loše prolaziti, sada vrlo lagano stigao do pobjede, a u nastavku izdvajamo najvažnije detalje iz utakmice.

Dominacija od početka

Za razliku od nekih prijašnjih susreta, Dinamo je u utakmicu ušao maksimalno ozbiljno i od prvog trenutka zagospodario terenom. Pred golom domaćina redale su se šanse praktički od prvog sučevog zvižduka i odmah je postalo jasno da Istra nema nikakve šanse. Nadmoć je dala rezultata kada je Stojković zabio za 1:0 u 23. minuti, a prednost je udvostručio Beljo u posljednjoj minuti prvog dijela i baš je gol za 2:0 uništio Istru. Taj rezultat dozvolio je Plavima da u nastavku spuste u 'brzinu niže' i bez stresa privedu utakmicu kraju.

Taktička zrelost

Pobjeda u Puli bila je i velika pobjeda Dinamovog trenera Marija Kovačevića. On je odlično pripremio momčad koja je od početka nametnula visok tempo i agresivni presing, s čime se Istra nije mogla nositi. Bio je očit plan Puljana da se brane u kompaktnom bloku i prijete iz kontri, no na to su Plavi bili spremni i Istra je ostala limitirana na jako malo prilika, od kojih su sve bile praktički bezopasne. Dinamo je kontrolirao sredinu terena i Istra je rijetko uspijevala prenijeti loptu na suparničku polovicu, a kamoli kreirati opasnosti pred golom Dominika Livakovića.

Bez 'šok-terapije'

Istra je uoči ove utakmice promijenila trenera. Oriela Rieru je na klupi zamijenio Krešimir Režić, no efekt "šok-terapije" je izostao. Puljani protiv najjačeg protivnika u ligi nisu pokazali ništa. Bilo je očito da nemaju ni kvalitetu, a pogotovo ni samopouzdanje, za ozbiljniji otpor. Ovaj poraz samo je produbio krizu na Aldo Drosini i pokazao da novi trener do kraja sezone pred sobom ima jako težak zadatak. Istra treba promijeniti puno toga i pitanje je kako će ova sezona završiti za njih.

Golgeter Beljo

Prvi strijelac lige, Dinamov Dion Drena Beljo, nastavio je zastrašujući golgetersku formu. Zabio je svoj 28. gol u ovoj sezoni SHNL-a i po ne znamo koji put da Dinamo u njemu ima pravog 'killera', igrača koji će se uvijek naći na pravom mjestu u pravo vrijeme i realizirati prilike. Sada je na 28 golova, i fali mu još 6 pogodaka da izjednači rekord legendarnog Eduarda da Silve, koji je u sezoni 2026./2027 zabio 34 gola. S obzirom na to u kakvoj je formi i na to da je do kraja prvenstva još pet kola, ne bi čudilo da taj rekord izjednači, a možda i premaši.

Titula je tu

Pitanje novog Hrvatskog prvaka praktički je nakon ove utakmice riješeno. Dinamo meč loptu ima već u nedjelju kada na Maksimir stiže Varaždin i u toj utakmici mu pobjeda možda čak neće niti biti potrebna jer kao Hajduk u svojoj utakmici ne uspije svladati Rijeku Plavi će biti postati prvaci bez obzira kako završi njihova utakmica. Dinamova titula je potpuno zaslužena jer je, pogotovo u drugom dijelu sezone, pokazao da je jednostavno nivo iznad svih drugih klubova u SHNL-u, a utakmica u Puli, tradicionalno teškom terenu za Plave, to je i pokazala na najbolji mogući način.

POGLEDAJTE VIDEO: Valpovo u znaku legendi: Mandžukić, Simon i Kranjčar obilježili 100 godina Valpovke