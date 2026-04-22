Dinamova rapsodija u Puli oduševila stručnjaka: 'Čak bih se usudio to reći...'

Dinamo je gostujućom pobjedom nad Istrom u Puli (2:0) stigao na samo jedan korak do matematičke potvrde naslova prvaka, a tu utakmicu za Net.hr prokomentirao je Igor Pamić, bivši hrvatski reprezentativac i igrač Dinama koji je kao trener vodio Istru u dva mandata, prvo u sezoni 2004./2005 pa od 2011. do 2015. godine.

Dinamo je do pobjede u Puli stigao bez većih problema, a s obzirom na da je dan ranije Hajduk izgubio domaću utakmicu protiv Osijeka sada Plavi na ljestvici SHNL-a imaju čak 13 bodova više od Splićana, a matematički novi naslov prvaka mogu potvrditi u 32. kolu, tijekom vikenda.

U Puli je Dinamo poveo golom Luke Stojkovića u 23. minuti, dok je u 45. na 2-0 povećao uvjerljivo najbolji strijelac lige Dion Drena Beljo.

"Momentalno situacija je takva da Istra jednostavno ne može i nije mogla nikako ozbiljnije ugroziti Dinamo. Čak bih se usudio reći, da ne znam kad je Dinamo lakše prošetao Pulom. Pula je uvijek bila vrlo nezgodan teren i stadion za Dinamo. Ovaj put je to bilo zaista lagano i prelagano. Trenutačno stanje stvari je takvo da je Dinamo u jako dobroj formi i jako dobroj situaciji. Za Istru znamo u kakvim se problemima nalazi, od smjene trenera do slabih rezultata, do očigledno nesređenih odnosa u klubu i jednostavno danas nisu mogli ama baš ni u jednom segmentu parirati Dinamu. Čak mislim da je Dinamo spustio dvije brzine niže u drugom poluvremenu, inače bi Istra i teže stradala", podijelio je Pamić svoje dojmove o utakmici.

Ova momčad Dinama, koju samo teorija dijeli od naslova prvaka, ne tako davno nalazila se pod velikim kritikama. Brojni igrači su se proglašavali promašajima, tražila se smjena trenera Marija Kovačevića, no predsjednik Zvonimir Boban stao je uz svog trenera i taj potez mu se isplatio.

Dinamo je na milimetar do titule stigao ponajviše zahvaljujući sjajnom drugom dijelu sezone, kada se sve posložilo i ekipa je proigrala te pokazala da je uvjerljivo najjača u Hrvatskoj.

"Budući da sam ja čovjek koji je od početka i bez obzira na kritike stalno branio Kovačevića i vjerovao u njega, možemo slobodno reći da je to jedan proces koji se ovaj put potvrdio. Moramo reći da je bila dobra Bobanova procjena da će ovaj kadar biti izuzetno dobar, dovoljno dobar da se osvoji hrvatsko prvenstvo, što je bio prioritet", rekao je Pamić i zaključio:

"Isto tako, vjera u trenera da je on baš taj koji može ostvariti napredak s tom momčadi. Ono što gledamo je točno to što sam ja i očekivao - jedan poletan Dinamo, kvalitativan. Normalno znamo i svi ćemo se složili s time da je Dinamo i najkvalitetniji jer ima najkvalitetniji kadar, ali vrijeme je učinilo svoje, neigranje u Europi je učinilo svoje, a i slabosti protivnika, pogotovo Rijeke i Hajduka, je utjecalo na to jer se Dinamo vrlo rano odvojio i u tako jednoj komotnoj situaciji, komfornoj situaciji je počeo igrati. Jednostavno je nedodirljiv."

