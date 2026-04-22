KLJUČNI BODOVI /

GOOOL Dinamo vodi u Puli, Stojković probio Istru

GOOOL Dinamo vodi u Puli, Stojković probio Istru
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Tekstualni prijenos utakmice Istra 1961 - Dinamo pratite uživo na Net.hr-u

22.4.2026.
19:41
M.G.
Dinamo u 31. kolu HNL-a gostuje u Puli kod Istre 1961 i lovu pobjedu kojom bi stigao na milimetar do naslova prvaka. Istru će u ovoj utakmici po prvi put voditi novi trener, Krešimir Režić, koji je na klupi zamijenio Oriola Rieru.

Ako Plavi pobijede sada Istru i za vikend Varaždin, matematički će osigurati naslov prvaka.

Supersport HNL, 31. kolo
22.04.2026.
20.15
0
Istra 1961
 
:
1
Dinamo
 
Standings provided by Sofascore

 

 

Sastavi

Istra: Kolić - Kadušić, Nasraoui, Kumar, Heister - Štulac, Maurić - Frederiksen, Lončar, Rozić - Prevljak

Dinamo: Livaković - Valinčić, Dominguez, Galešić, Goda - Stojković, Mišić, Zajc - Lisica, Beljo, Hoxha

Trener Dinama Mario Kovačević u ovoj utakmici napravio je tri promjene u početnom sastavu. Umjesto ozlijeđenih Vidovića i McKenne, u prvih 11 su upali Hoxha i Valinčić. Na desnom krilu je počeo Lisica umjesto Bakrara.

Dinamo je od prvog sučevog zvižduka zagospodario terenom i krenuo po vodeći pogodak, a na prvu zanimljivost pred golom Istre čekalo se do 6. minute kada je Zajc dobro ubacio prema Belji, no centarfor Plavih ostao je zamalo 'prekratak'. Nakon toga još su pokušavali Lisica, koji je promašio sjajnu priliku, i Hoxha, čiji je udarac bio neprecizan, a prvu šansu Istra je imala u 12. minuti kada je udarac Heistera zaustavio blok Plavih. Novu veliku šansu za vodstvo Dinamo je imao u 21. minuti kada je Hoxha dobro pucao, a golman Istre Kolić još bolje obranio njegov udarac.

Obrana Istre usješno je odolijevala pokušajima Dinama do 24. minute, a tada je Kolić kapitulirao poslije sjajne solo akcije Stojkovića koji se nakon proigravanja Domingueza sjurio prema golu i sigurno poentirao. 

Nastavio je nakon vodećeg gola Dinamo pritiskati, a u 28. minuti prvi put je zaprijetio najbolji strijelac HNL-a Beljo. Nakon kornera se izvukao i pucao s braničem Istre Nasraouijem na leđima, a njegov udarac obranio je Kolić.

 

 

POGLEDAJTE VIDEO: Kovačević: 'Normalno je da nisam sretan s time, ali tu smo da to ispravimo'

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
Izdvojeno
Još iz rubrike