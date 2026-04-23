NEUMOLJIVE BROJKE /

Dinamo može postati prvak i bez pobjede u sljedećem kolu, evo što se mora dogoditi

Dinamo u sjajnoj situaciji

23.4.2026.
9:19
M.G.
Dinamo nakon pobjede nad Istrom u posljednjem kolu SHNL-a još jako malo dijeli do matematičke potvrde naslova prvaka.

Plavi titulu mogu osigurati pobjedom nad Varaždinom u sljedećem kolu SHNL-a, no do naslova mogu i bez ta tri boda.

Naime, trenutačno zagrebačka ekipa na vrhu ljestvice SHNL-a ima 13 bodova prednosti ispred drugoplasiranog Hajduka, koji u sljedećem kolu igra protiv Rijeke i ako Splićani ne uspiju pobijediti, Dinamo će osigurati naslov, bez obzira na rezultat utakmice s Varaždinom.

Porazom ili neodlučenim rezultatom protiv Rijeke na Rujevici, Hajduk bi matematički ispao iz utrke za prvaka.

U slučaju da Dinamo izgubi od Varaždina,a Hajduk odigra neodlučeno s Rijekom razlika između momčadi bi se smanjila na 12 bodova, koliko ih je u igri do kraja prvenstva.

Čak i u nevjerojatnom slučaju da Dinamo do kraja prvenstva izgubi sve utakmice, a Hajduk sve svoje pobijedi, Plavi bi i dalje bili prvaci jer bi obje momčadi bile bodovno izjednačene, ali Dinamo ima bolji međusobni omjer.

DinamoHnlIstraHajdukVaraždin
