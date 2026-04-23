Lude scene iz svlačionice: Pogledajte što su radili igrači Dinama

Nogometaši Dinama došli su na mali korak do matematičke potvrde novog naslova prvaka, nakon što su svladali u Puli s 2-0 (2-0) Istru 1961 u 31. kolu SHNL-a.

U Puli je Dinamo poveo golom Luke Stojkovića u 23. minuti, dok je u 45. na 2-0 povećao uvjerljivo najbolji strijelac lige Dion Drena Beljo.

Dinamo nakon pobjede nad Istrom ima čak 13 bodova više od drugoplasiranog Hajduka, a matematički novi naslov prvaka može potvrditi u 32. kolu, tijekom vikenda.

Nakon pobjede nad Isrom, u svlačionici Dinama uslijedilo je veliko slavlje, a klub je objavio snimku na društvenim mrežama.

