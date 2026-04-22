Kovačević: 'Dogovorio sam to s igračima, dobili smo bonus od Hajduka'

U posljednjoj utakmici 31. kola HNL-a novu su pobjedu upisali nogometaši Dinama koji su time došli na mali korak do matematičke potvrde novog naslova prvaka, svladali su u Puli s 2-0 (2-0) Istru 1961.

S obzirom da je dan ranije Hajduk izgubio domaću utakmicu protiv Osijeka sada Dinamo ima čak 13 bodova više od Splićana, a matematički novi naslov prvaka može potvrditi u 32. kolu, tijekom vikenda.

Trener Dinama Mario Kovačević nakon utakmice je dao izjavu za MAX Sport televiziju.

"Ispalo je rutinski, dobro smo igrali, dvije godine nismo slavili u Puli. Ovaj smo put bili pravi od samog početka. Puno nam je olakšao gol Belje na kraju poluvremena. U drugom nam je nedostajao taj gol, ali ništa ne mogu zamjeriti igračima. Idemo se pripremiti za nedjelju pa proslaviti titulu. I Hoxha je krenuo, dobro su odigrali. Morali smo mijenjati, puno je utakmica. Imam široki kadar, veseli me kada bilo koji igrač odigra dobru utakmicu." rekao je Kovačević.

Dinamo sada za titulu mora pobijediti Varaždin u sljedećem kolu, a možda mu čak niti to neće biti potrebno ako Hajduk ne uspije svladati Rijeku.

"S igračima sam se dogovorio da završimo ovaj tjedan. Dobili smo i bonus od Hajduka, koji je izgubio u utorak. Varaždin je kvalitetan, pobijedio je i Rijeku i na tome mu čestitam, ali igramo doma, pobjedom možemo osigurati titulu i tome se veselim", poručio je.

POGLEDAJTE VIDEO: Valpovo u znaku legendi: Mandžukić, Simon i Kranjčar obilježili 100 godina Valpovke