SPEKTAKL /

Velika nagrada Miamija priuštila mnoštvo uzbuđenja: Od kvara na bolidu do poznatih na tribinama

Foto: IPA, Independent Photo Agency/Alamy/Profimedia
U subotu navečer održana je kvalifikacijska utrka Velike nagrade Miamija
Velika nagrada Miamija, vožena sinoć, pružila je mnoštvo uzbuđenja. Opet je slavio sjajni talijanski tinejdžer Kimi Antonelli, a malo je nedostajalo da Max Verstappen uzme pole position.

Sjajnu je vožnju odradio i Charles Leclerc, dok su podbacili Lando Norris i Oscar Piastri. Norris je, nakon što je ranije završio prvi, ovoga puta bio četvrti, dok je Piastri završio sedmi.

Ipak, najveća drama dogodila se kod Audija, gdje su se Gabrielu Bortoletu zapalile kočnice.

Sve događaje spektakularnog dana kvalifikacija Velike nagrade Miamija pogledajte u galeriji iznad.

3.5.2026.
11:34
Sportski.net
IPA, Independent Photo Agency/Alamy/Profimedia
F1 Vijesti
