Velika nagrada Miamija priuštila mnoštvo uzbuđenja: Od kvara na bolidu do poznatih na tribinama

Velika nagrada Miamija, vožena sinoć, pružila je mnoštvo uzbuđenja. Opet je slavio sjajni talijanski tinejdžer Kimi Antonelli, a malo je nedostajalo da Max Verstappen uzme pole position.

Sjajnu je vožnju odradio i Charles Leclerc, dok su podbacili Lando Norris i Oscar Piastri. Norris je, nakon što je ranije završio prvi, ovoga puta bio četvrti, dok je Piastri završio sedmi.

Ipak, najveća drama dogodila se kod Audija, gdje su se Gabrielu Bortoletu zapalile kočnice.

