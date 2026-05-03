Pogledajte najzanimljivije trenutke kvalifikacijske utrke Velike nagrade Miamija!

Subotnje poslijepodne na stazi Miami International Autodrome donijelo je pregršt drame, tehničkih problema i neočekivanih preokreta. Iako je McLaren dominirao u jutarnjoj sprint utrci, kvalifikacije su ispisale potpuno drugačiju priču, a u središtu pozornosti opet se našao devetnaestogodišnji Talijan Kimi Antonelli.

Antonelli je tijekom cijelih kvalifikacija bio pri samom vrhu poretka. Svoj najbolji krug, najbrži tijekom cijelog vikenda, postavio je već u prvom pokušaju u završnoj, trećoj rundi kvalifikacija (Q3). Iako u svom posljednjem brzom krugu nije uspio popraviti vrijeme, nitko od njegovih suparnika nije mogao parirati ranije postavljenom rezultatu.

Time se Antonelli upisao u povijesne knjige, pridruživši se legendama poput Ayrtona Senne i Michaela Schumachera kao tek treći vozač koji je svoje prve tri pole pozicije u F1 karijeri osvojio zaredom.

Najbliži mu je bio aktualni prvak Max Verstappen, koji je zaostao 0,166 sekundi. Nizozemac je u posljednjim sekundama uspio izgurati Charlesa Leclerca na treće mjesto, osiguravši si tako start iz prvog reda. Leclerc će dijeliti drugi startni red s pobjednikom sprinta, Landom Norrisom iz McLarena.

Britanac se tijekom utrke borio s problemom "boost" sustava, dok je njegov momčadski kolega Oscar Piastri imao poteškoća s pogonskom jedinicom. Obojica su bili na rubu ispadanja u ranim fazama kvalifikacija.

Ipak, najgori dan imala je momčad Audija, koja je proživljavala pravu noćnu moru. Nakon što je Gabriel Bortoleto diskvalificiran iz sprinta zbog tehničkog prekršaja, njegov nastup u kvalifikacijama završio je katastrofalno. Uspio je odvoziti tek jedan spor krug prije nego što mu se zapalio sustav kočnica, zbog čega je morao zaustaviti bolid pokraj staze.

Brazilac će tako utrku započeti sa zadnjeg, 22. mjesta. Da stvar bude gora, njegov momčadski kolega Nico Hulkenberg nije ni startao u sprintu zbog kvara na pogonskoj jedinici.

Peto mjesto u kvalifikacijama zauzeo je George Russell u drugom Mercedesu, dok će šesti startati njegov bivši momčadski kolega Lewis Hamilton, sada u bolidu Ferrarija. Veliko iznenađenje priredila je momčad Alpine, čija su oba vozača, Franco Colapinto i Pierre Gasly, ušla u Q3 i osigurala osmo, odnosno deseto mjesto. Između njih se na deveto mjesto smjestio Isack Hadjar iz Racing Bullsa.

S druge strane, frustracije nije skrivao Alex Albon iz Williamsa, koji je putem radija izrazio nezadovoljstvo nakon što je ponovno zapeo u Q2, završivši na 16. mjestu. Cjelokupne rezultate kvalifikacija u Miamiju obilježila je neizvjesnost do samog kraja.

