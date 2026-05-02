F1 stručnjak otkriva uoči kvalifikacija: 'Nestalo je ‘yo-yo’ utrkivanje, ali ipak se nadam...'

Lovro Andraka jedno je od najprepoznatljivijih imena među domaćim poznavateljima Formule 1. Dugogodišnji je novinar i urednik specijaliziranog portala F1.pulsmedia te strastveni pratitelj „oktanskog cirkusa” koji već više od desetljeća analizira utrke, vozače i sve promjene koje oblikuju ovaj sport, a njegove komentare publika redovito prati i kroz podcast Tribina.

U razgovoru nakon sprint utrke u Miamiju, Andraka je analizirao povratak Formule 1 nakon duže pauze, u kojoj je McLaren odmah pokazao izniman tempo i preuzeo vrh poretka, dok je Mercedes neočekivano pao u formi nakon dosadašnje dominacije. Posebno je naglasio i promjene u načinu utrkivanja pod novim pravilima, koja su donijela nešto prirodnije i čišće borbe na stazi, ali i dalje ostavljaju prostor za rasprave.

Osim analize sprinta, dotaknuo se i šire slike poretka te odnosa snaga među vodećim momčadima, kao i očekivanja za nastavak vikenda u kvalifikacijama i glavnoj utrci.

Za početak, što Vas je najviše impresioniralo u sprint utrci nakon četrdeset dana pauze koju smo imali?

Najviše me impresionirao tempo McLarena. Mislim da, koliko god su već u Japanu pokazali određeni potencijal i koliko sam osobno očekivao njihov napredak u nastavku sezone, nisam očekivao da će odmah po povratku biti toliko dobri. Na kraju, Norris i Piastri su u sprint utrci zauzeli prva dva mjesta i zaista su izgledali jako, jako dobro.

S druge strane, mogu izdvojiti i Mercedes koji je ovdje dosta pao. Do sada su imali potpunu dominaciju u svim bitnim sesijama ove sezone, ali ovdje su imali dosta problema. Russell je imao loše kvalifikacije, u utrci nešto bolje, ali uz loš start to nije bilo dovoljno. Potpuno su zapravo nestali s vrha tijekom ove pauze, tako da bih njih izdvojio kao jedno od najvećih iznenađenja.

Nova pravila su sada, ajmo reći, ustaljena. Sada smo vidjeli kako to funkcionira, a komentatori su tijekom prijenosa rekli da sve izgleda prirodnije. Kako je to izgledalo iz vaše perspektive, posebno pretjecanja poput Hadjara ili Verstappena i Hamiltona?

Pa, izgleda to definitivno nešto bolje. Nije bilo toliko „jo-jo” utrkivanja. Dakle, svi ti potezi koje smo vidjeli izgledali su onako prirodno i normalno. I dalje su, naravno, prisutni oni pojmovi koje smo naučili na početku sezone oko upravljanja energijom kroz krug.

Međutim, što se tiče samog utrkivanja, ako možemo suditi po današnjem sprintu, ipak je to malo bolje i normalnije izgledalo jer nismo imali toliko obilaženja, nego su se pretjecanja događala u pravim trenucima. Na početku smo imali i borbu, naravno, između dva Mercedesa i nekih starih znanaca, Verstappena i Hamiltona. Bilo je tu nekih dobrih poteza. Sve izgleda nešto prirodnije, ali opet, kad pogledam te borbe i čujem „super keeping”, još uvijek mi to zvuči pomalo neobično, ali definitivno ne zvuči neprirodno.

Ipak se nadam da će biti još nekih prilagodbi u nastavku ovog ciklusa pravilnika. Možda ne ove sezone, ali u 2027., a pogotovo u idućem ciklusu, nadam se da ćemo dobiti neka normalnija pravila, gdje će sve to zvučati i izgledati onako kako smo navikli u Formuli 1.

Vidjeli smo odvajanje McLarena, Ferrarija, Mercedesa, Red Bulla i Alpinea u sprintu. Očekujete li sličan rasplet i u kvalifikacijama i glavnoj utrci ili netko iz drugog plana može iznenaditi?:

A što se tiče kvalifikacija i glavne utrke, ne očekujem baš previše promjena. Moguće su promjene u postavkama bolida, ali nekako mislim da tu neće biti velikih promjena, pogotovo u toj raspodjeli među najboljim ekipama. Dakle, McLaren, Mercedes, Ferrari i Red Bull – mislim da će to biti standardna priča tijekom cijele sezone.

Imamo dosta veće zaostatke nego prošle sezone, kada su ekipe bile jako zgusnute i razlike su bile minimalne. Sada nekoliko desetinki više ne znači toliki gubitak pozicija kao prošle godine, tako da mislim da neće biti velikih skokova.

Eventualno očekujem da bi Mercedes mogao otključati nešto više brzine i bolje se boriti s McLarenom. U ovom dijelu vikenda imali smo Antonellija koji je startao s drugog mjesta, tako da je očito da tu postoji određeni potencijal. Russell je tu već malo zakazao, pa možda od njih očekujem da se poprave.

No, što se tiče samog omjera snaga između ekipa, mislim da neće biti većih promjena. Kao što si rekao, Audi možda vuče nešto bolje, ali Alpine definitivno izgleda kao da predvodi ostatak poretka.

