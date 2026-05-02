Povratak s produženog vikenda donosi kolaps? Iz HAK-a doznajemo kada je najbolje krenuti na put

Zbog Praznika rada i produženog vikenda, proteklih su dana na cestama velike gužve. Na putu prema moru stvarale su se kilometarske kolone zbog prometnih nesreća, a dugo se čekalo osobito ispred tunela.

A što nas čeka sutra kada bi se svi ovi automobili trebali vraćati prema kontinentu, pitali smo Irvina Filipovića, izvjestitelja HAK-a.

Što je onda sutra na cestama?

Za sutra, nastavno i na vaš uvod, broj vozila koji je otišao prema našoj obali po nekom zakonu mora se i vratiti. Očekujemo vrlo gust promet na svim glavnim cestovnim pravcima. Prije svega to su autoceste A1 iz smjera Dalmacije, A6 Rijeka-Zagreb, iz smjera Hrvatskog primorja i Istre, ali i A3 Bregana-Lipovac iz smjera Slavonije i Baranje i susjednih zemalja Bosne i Hercegovine, Srbije.

Koja su sutra baš ona uska grla u kojima se očekuju najveće gužve?

Uska grla, da, dobro ste rekli, možemo definirati kao i zone radova. Krenimo redom: autocesta A1 - dvosmjeran je promet između čvorova Otočac i Žuta Lokva. Za očekivati je pojačan priljev vozila i duže kolone, posebice na tom dijelu. Autocesta A6 Rijeka-Zagreb iz smjera Hrvatskog primorja i Istre: imamo zonu radova između Ravne Gore i Vrbovskog, također dvosmjeran promet. A s po dva sužena traka vozi se na autocesti A3 Bregana-Lipovac i tu očekujemo duže kolone između Kutine i Popovače.

Kada je onda najbolje krenuti prema unutrašnjosti?

Praksa nas uči, za one koji su nešto, možemo reći, mudriji i kojima se da malo otkinuti od nedjeljnog dana za provesti na moru, da krenu tijekom prijepodnevnih sati, najbolje poslije doručka. Oni pak koji krenu u poslijepodnevnim satima i iza ručka, znamo i sami, posebice upozoravamo sve njih da se pripreme onda na nešto strpljenja. Posebno za one koji krenu s otoka Krka poslije sedamnaest sati bit će vrlo gust promet. Zaključno, prijepodne je puno bolje, a u taj savjet uključuju se i oni koji će putovati iz susjedne Bosne i Hercegovine. Posebice mislimo na granične prijelaze u Posavini gdje se očekuje vrlo gust promet na ulasku u Republiku Hrvatsku.