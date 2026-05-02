Pogledajte najzanimljivije trenutke sprint utrke Velike nagrade Miamija!

Lando Norris pretvorio je svoju startnu poziciju u dominantnu pobjedu na sprint utrci za Veliku nagradu Miamija. Vozač McLarena vodio je od početka do kraja, osiguravši dvostruku pobjedu za momčad ispred timskog kolege Oscara Piastrija, dok je Charles Leclerc u Ferrariju završio treći. Bila je to prva pobjeda sezone koja nije pripala Mercedesu.

Iako je Norris sigurno krenuo s prve pozicije, vozač Mercedesa Kimi Antonelli ponovno je imao loš start. S drugog mjesta pao je na četvrto, iza Piastrija i Leclerca, jedva se obranivši od momčadskog kolege Georgea Russella.

U prvim krugovima gledali smo i obnovu starog rivalstva. Lewis Hamilton i Max Verstappen vodili su žestoku borbu za šestu poziciju, dodirujući se kotačima. Verstappen je u jednom trenutku prestigao Hamiltona izvan granica staze pa mu je morao vratiti poziciju, no nekoliko krugova kasnije Nizozemac je izveo čisto pretjecanje i osigurao mjesto.

Dok je Norris na čelu stvarao nedostižnu prednost, iza njega su se vodile brojne bitke. Antonelli se prvo borio s Leclercom, a zatim je ušao u dvoboj s Russellom. Vozači Mercedesa nekoliko su puta izmijenili pozicije, no na stazi je Antonelli na kraju bio brži.

Ipak, njegov trud je poništen nakon utrke. Zbog višekratnog kršenja granica staze, suci su mu dodijelili kaznu od pet sekundi, što ga je s četvrtog gurnulo na šesto mjesto u konačnom poretku. Utrka je imala i jednu žrtvu prije samog početka, jer se bolid Nice Hulkenberga zapalio na putu prema startu.

Pobjedom je Norris stigao do prvog slavlja u 2026. godini, potvrdivši sjajnu formu McLarena nakon nadogradnji bolida. Iza pobjedničkog trojca, Russell je promoviran na četvrto, a Verstappen na peto mjesto. Hamilton je završio kao sedmi, dok je posljednji bod osvojio Pierre Gasly na osmom mjestu za Alpine.

Pogledajte OVDJE najzanimljivije trenutke sprint utrke u Miamiju