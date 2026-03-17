O ovom čudesnom 19-godišnjaku upravo priča svijet: 'Diže se hype, a on je još dijete'

Kimi Antonelli, mladi 19-godišnji talijanski vozač Mercedesa, osigurao je prošle nedjelje svoje mjesto u povijesti Formule 1 s prvom pole pozicijom i pobjedom na Velikoj nagradi Kine u Šangaju. Sad se postavlja pitanje: Je li Kimi Antonelli već sad spreman izazvati svog momčadskog kolegu iz Mercedesa, Britanca Georgea Russella, za titulu svjetskog prvaka 2026. godine?

Zreli nastup

Grand Prix vikend u Japanu od 27. do 29. ožujka gledajte na RTL-u, RTL-u 2 i platformi Voyo.

Kimi Antonelli postao je najmlađi vozač koji je osvojio pole poziciju na Grand Prixu u subotu, a to je potvrdio iznimno pametnim i zrelim nastupom i u u glavnoj utrci Grand prix vikenda kada je pobijedio u utrci koja je imala 56 krugova. Mercedesova brzina na početku sezone, koja im je omogućila da na početku sezone Formule 1 postanu glavni favoriti za naslov, učinila je i njih i njihove vozače kao one o kojima se najviše priča.

Foto: Paddocker/Sports Press Photo/Shutterstock Editorial/Profimedia

Formulu 1 2026., 2027. i 2028. gledajte na RTL-u i Voyo.

Russell je uglavnom imao sve pod kontrolom u Australiji, a zatim i na početku vikenda u Kini, gdje je Antonelli pobijedio u subotnjem sprintu, no problem s tehnikom u kvalifikacijama ostavio ga je izloženog i nije se uspio oporaviti. Svaka pomisao da bi Britanac mogao dominantno kročiti prema svojoj prvoj tituli sada je stavljena na čekanje nakon Antonellijeve pobjede, a također treba napomenuti da je Ferrari pritisnuo Mercedes u raznim fazama otvaranja sezone i još uvijek ima svoje ambicije. Samo nekoliko minuta nakon što je na podiumu u Šangaju poprskano šampanjcem, pažnja se već okrenula prema debati o tome može li Antonelli održati korak s Russellem.

Naslijednik Hamiltona

Očekivanja su bila velika od Antonellija otkako ga je šef momčadi Toto Wolff uveo u Mercedes kao nasljednika Lewisa Hamiltona kada je sedmerostruki svjetski prvak odlučio otići u Ferrari. U Mercedesu, kako se to i otkriva u dokumentarcu o Kimiju Antonelliju, bili su na iglama jer kad je Kimi Antonelli došao u Mercedes, imao je samo 18. godina.

Smatran je talentom generacije i prema njemu se tako i ponašaju u momčadi, ali opet, nikad ne znate kako će se tako mladi vozač ponašati u bolidu u Formuli 1, kako će reagirati na testiranjima.

Antonelli je pokazao rane znakove obećanja u svojoj debitantskoj sezoni, no sredinom sezone počeli su se pojavljivati sumnje o tome je li Mercedes požurio s njegovim angažmanom.

Povratak u formu u drugom dijelu 2025. godine izjednačio je njegovu sezonu na razinu koja je bila otprilike u ravnoteži, ali početak nove sezone s najbržim automobilom Mercedesa znatno je podigao uloge.

Bio je to mješoviti početak za njega u Australiji, kada je veliki sudar u posljednjem treningu gotovo spriječio njegov nastup u kvalifikacijama, no oporavio se i zauzeo drugo mjesto na startnoj gridu te na kraju završio drugoplasirani u utrci.

Ostao je Kimi Antonelli nemoćan parirati Russellu u šangajskim Sprint utrkama, no prilika je nastala kada je Britanac imao tehnički problem u Q3, što mu je omogućilo samo jedan brzinski pokušaj na kraju sesije, dok je Antonelli imao još dva redovita pokušaja za pole poziciju.

Antonelli je iskoristio trenutak i pobijedio Russella za nekoliko stotinki, pružajući time dodatne dokaze da nije nosio nikakve mentalne ožiljke od svog sudara u Melbourneu.

Je li pametan početak zapravo 'pogreška'?

Antonellijeve prve dvije utrke sezone bile su pokvarene užasnim startovima, jer je padao niz startnu metu s drugog mjesta na gridu u obje utrke u Melbourneu i Šangaju.

Zbog toga je bio pod ogromnim pritiskom da izbjegne isti scenarij u nedjelju, jer je imao još više toga za izgubiti ovaj put.

I dok je Ferrari ponovno iskoristio svoju veliku prednost u startovima, kad je Lewis Hamilton prešao u vodstvo izvana, Antonellijeva odluka da se usmjeri na pokrivanje svog momčadskog kolege s unutarnje strane bila je izuzetno mudra. Ferrari je uspijevao preći Mercedes – i svakog drugog ispred njih – na startu, no Mercedes je pokazao dovoljno brzine da se vrati tijekom utrke, pa je Antonellijev glavni suparnik uvijek bio Russell.

Foto: Sports Press Photo/Sipa USA/Profimedia

Iako je nakon utrke izjavio da je napravio "pogrešku" jer se previše fokusirao na Russella, držanje svog momčadskog kolege iza sebe na startu bilo je možda najvažniji trenutak utrke za Antonellija.

Antonelli je brzo prešao Hamiltona i održao vodstvo ispred Russella. Loš restart nakon početnog Safety Cara za Russella, koji je bio zadržan od strane Ferrarija, omogućio je Antonelliju da izgradi prednost koja je gotovo garantirala pobjedu.

Kasni trenutni strah pruža podsjetnik

Nakon toga nije bilo više Safety Cara koji bi Antonelliju prijetio od strane Russella, no on je prijetio da će pobjedu izgubiti vlastitom pogreškom.

Tri kruga do kraja, kada je prednost već bila gotovo 10 sekundi, Antonelli je blokirao kočnice na kraju glavne ravnine i izletio sa staze. To ga je koštalo samo nekoliko sekundi, a nekoliko minuta kasnije prešao je ciljem.

Taj trenutak pokazao je nekoliko stvari. Prvo, to je bila nezrelost, jer je doveo svoju pobjedu u opasnost kada je bila gotovo osigurana.

Drugo, pokazao je da želi poslati poruku Russellu i učiniti marginu pobjede što većom. To je bilo očito kada je još uvijek vrtio svoj automobil kroz zavoje šangajskog međunarodnog autodroma u posljednjem krugu, možda pokazujući nemilosrdnu vožnju koja nije uvijek vidljiva kroz dječački šarm koji prikazuje u medijskim nastupima.

Foto: Paddocker/Sports Press/Zuma Press/Profimedia

Antonelli je odmah nakon utrke rekao:

"George je nevjerojatan vozač, vrlo jak u svim aspektima, tako da će mi trebati puno da ga pobijedim. No, također je sjajna prilika raditi s njim jer puno učim od njega.

"Radujem se ostatku sezone. Uvijek se fokusiram na svaku utrku pojedinačno, pa ćemo vidjeti gdje ćemo biti na kraju godine."

Wolff upozorava na 'hype'

Wolff je stavio svoju reputaciju na kocku odabirom Antonellija kada su postojale sigurnije opcije, a Austrijanac je očito igrao aktivnu ulogu u upravljanju njegovim razvojem.

Stoga nije bilo veliko iznenađenje da je njegova reakcija u nedjelju bila pokušaj smanjivanja pritiska na Antonellija, osobito u motoriziranim Italiji, gdje je rezultat već izazvao ogromno uzbuđenje.

Wolff je rekao:

"Možete vidjeti taj hype koji sada počinje, posebno u Italiji. Već vidim naslove 'svjetski prvak' ili nešto slično. To je stvarno loše jer će se pojaviti pogreške. On je samo dijete, pa je još prerano razmišljati o osvajanju prvenstvu."

Govoreći za Sky Sports, Wolff je dodao:

"Mislim da je to možda došlo ranije nego što sam mislio. Lani smo rekli da će ovo biti vrlo teška godina s puno uspona i padova i pogrešaka. Onda, bum, druga utrka (2026.). Kontrolirao je situaciju na čelu, vozio je vrlo dobro danas, pa je vjerojatno malo bolji nego što sam mislio."

Villeneuve: 'Antonelli bi mogao postati sila'

Bivši svjetski prvak u Formuli 1 i Sky Sports komentator Jacques Villeneuve bio je kritičan prema Antonelliju, ali je prije njegove pobjede rekao da bi Talijan mogao postati "sila s kojom treba računati." Poput proroka, njegove riječi daju na težini Kimijevoj pobjedi...

Villeneuve je istaknuo da ako Mercedes ostane dominantan, Antonelli može ostati u borbi za naslov ako bude strpljiv i iskoristi prilike za pobijediti Russella kada se pojave.

Foto: Paddocker/Sports Press/Zuma Press/Profimedia

Govoreći prije nedjeljne utrke, svjetski prvak iz 1997. rekao je:

"Antonelli zna da je trenutno malo sporiji od Russella, da mora biti brži. Treba napraviti korak da se stavi na istu razinu konstantno, što sada nije slučaj. Ali, to znači da bi trebao i dalje osvajati druga mjesta u većini utrka, tako da jaz ne bi trebao biti prevelik. Ako napravi taj korak tijekom sezone, bit će sila s kojom treba računati."

S obzirom da Russell ima samo četiri boda prednosti ispred Antonellija ulaskom u Veliku nagradu Japana za dva tjedna, pritisak je sada na Britancu da odgovori svom momčadskom kolegi i upravo bi taj segment mogao ove sezone postati jedan od glavnih detalja nove, revolucionarne sezone Formule 1.

Tko je Kimi Antonelli?

Svijet Formule 1 svjedočio je ispisivanju povijesti na Velikoj nagradi Kine. Andrea Kimi Antonelli, devetnaestogodišnje talijansko čudo od djeteta, u dominantnom je stilu stigao do svoje prve pobjede u karijeri, vodeći Mercedes do dvostrukog slavlja ispred momčadskog kolege i vodećeg u poretku, Georgea Russella. Suze, nevjerica i čista emocija na licu mladića koji je dan ranije postao i najmlađi osvajač pole positiona, najbolje su opisale trenutak koji je Italija čekala punih dvadeset godina.

Pobjedom u Šangaju, sa samo 19 godina i 202 dana, Antonelli se upisao u povijest Formule 1 kao drugi najmlađi pobjednik utrke u povijesti elitnog automobilističkog natjecanja, odmah iza Maxa Verstappena. Bio je to vikend iz snova za mladića od kojeg se očekuju velike stvari, ali i vikend koji je potvrdio da Mercedesova smjela oklada na mladost, nakon šokantnog odlaska Lewisa Hamiltona u Ferrari, nije bila promašaj. Naprotiv, čini se da je rođena nova zvijezda. "Bez riječi sam. Iskreno, želim plakati", izjavio je emotivni Antonelli nakon utrke. "Jučer sam rekao da želim vratiti Italiju na vrh i danas sam to učinio."

Dominacija unatoč nervoznom početku

Iako je u utrku krenuo s prve pozicije, put do trijumfa nije bio potpuno bezbrižan. Već na samom startu, poznatom kao slaba točka Mercedesa, Antonelli je nakratko izgubio vodstvo. Lewis Hamilton, u svom Ferrariju, fantastično je startao s trećeg mjesta i obišao oba Mercedesa s vanjske strane, preuzevši vodstvo. No, Hamiltonova radost bila je kratkog vijeka. Antonelli je pokazao zrelost i mirnoću veterana, iskoristivši superiornu brzinu svog bolida da bi se već u drugom krugu vratio na čelo poretka na dugom pravcu prije zavoja broj 14.

Nekoliko krugova kasnije, pored Hamiltona je prošao i George Russell, uspostavivši Mercedesovu dominaciju. Ključni trenutak utrke dogodio se u desetom krugu, kada je Lance Stroll parkirao svoj Aston Martin pokraj staze, što je izazvalo izlazak sigurnosnog automobila. Vodeći vozači iskoristili su priliku za promjenu guma, a Antonelli je zadržao vodstvo. Međutim, njegov momčadski kolega nije bio te sreće. Russell se nakon ponovnog starta mučio sa zagrijavanjem guma, što su iskoristili Hamilton i Charles Leclerc, ostavivši ga zaglavljenog iza Ferrarijevog dvojca.

Dok se Russell probijao natrag prema vrhu, Antonelli je na čelu gradio prednost koja se pokazala nedostižnom. Vozio je besprijekorno, kontrolirajući utrku poput iskusnog prvaka. Jedini trenutak panike dogodio se četiri kruga prije kraja, kada je pri kočenju blokirao kotače i nakratko izletio sa staze u zavoju 14, izgubivši dvije sekunde. Ipak, pribrao se i mirno priveo utrku kraju, prošavši ciljem s 5,5 sekundi prednosti ispred Russella.

Epska bitka u Ferrariju i katastrofa za McLaren

Iza dominantnog Mercedesa, gledatelji su uživali u jednoj od najuzbudljivijih internih borbi posljednjih godina. Lewis Hamilton i Charles Leclerc vodili su bespoštednu bitku za treće mjesto i prve Ferrarijeve trofeje u sezoni. Dvojac u crvenim bolidima u nekoliko je navrata vozio kotač uz kotač, izmjenjujući pozicije u spektakularnim manevrima koji su oduzimali dah. Njihova borba omogućila je Antonelliju da stvori ključnu prednost, ali i pružila pravi trkaći spektakl. "Ovo je zapravo prilično zabavna bitka", poručio je Leclerc putem radija, potvrđujući žestinu, ali i poštenu borbu na stazi.

Na kraju je iskusniji Hamilton odnio pobjedu u tom dvoboju, osiguravši svoj prvi podij u bojama Ferrarija nakon dugog čekanja koje je trajalo od Velike nagrade Las Vegasa 2024. godine. Bio je to poseban trenutak za sedmerostrukog prvaka, koji je prošlu sezonu, svoju prvu u Maranellu, završio bez ijednog postolja.

Dok su jedni slavili, drugi su proživljavali noćnu moru. Momčad McLarena, aktualni prvaci, doživjela je potpuni debakl. Zbog dva odvojena električna kvara na pogonskim jedinicama, ni Lando Norris ni Oscar Piastri nisu uspjeli ni startati utrku. Problemi su zadesili i Red Bull, čiji je četverostruki svjetski prvak Max Verstappen odustao deset krugova prije kraja dok se nalazio na šestom mjestu.

Put do zvijezda

Rođen u Bologni 2006. godine, kao sin bivšeg vozača i vlasnika momčadi Marca Antonellija, Kimi je od malih nogu predodređen za oktanski cirkus. Smatran jednim od najvećih talenata svoje generacije, dominirao je u nižim kategorijama, osvajajući naslove u talijanskoj i njemačkoj Formuli 4, kao i u regionalnim prvenstvima Formule. Njegov talent bio je toliko očit da je preskočio Formulu 3 i direktno ušao u Formulu 2, prije nego što ga je Mercedes pozvao da zamijeni Lewisa Hamiltona za sezonu 2025.

Već u svojoj debitantskoj sezoni pokazao je bljeskove genijalnosti, završivši kao sedmi u ukupnom poretku s tri pobjednička postolja. U tekuću sezonu ušao je još snažniji, a pobjeda u Kini lansirala ga je na drugo mjesto u poretku vozača, sa samo četiri boda zaostatka za Russellom.

Ovaj trijumf nije samo osobni uspjeh; to je prva pobjeda za jednog talijanskog vozača u Formuli 1 nakon Giancarla Fisichelle 2006. godine. U Italiji, zemlji duboko zaljubljenoj u motorsport, Antonelli je već postao nacionalni heroj. No, šef Mercedesa Toto Wolff poziva na oprez. "Vidim naslove, 'svjetski prvak' i slično. To nije dobro jer pogreške će doći. On je samo dijete i prerano je uopće razmišljati o prvenstvu", izjavio je Wolff, pokušavajući smanjiti ogroman pritisak s leđa svog mladog vozača.

Pobjeda u Šangaju potvrdila je da Kimi Antonelli posjeduje brzinu, talent i mentalnu snagu potrebnu za sam vrh. Iako je sezona duga, a put do naslova prvaka posut izazovima, jedno je sigurno: Formula 1 dobila je novu silu s kojom će svi morati računati. Talent koji se rađa jednom u generaciji sada je i pobjednik utrke, a njegova priča tek je počela.

