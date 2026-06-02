OZBILJAN INCIDENT /

Dinamo potvrdio napad, pokrenuli internu proceduru: 'To nam je prioritet'

Dinamo potvrdio napad, pokrenuli internu proceduru: 'To nam je prioritet'
Foto: Igor Soban/PIXSELL

Dinamo se sužbeno oglasio

2.6.2026.
16:41
M.G.
Nakon što su se u javnosti pojavile informacije o hakerskom napadu na bazu podataka službene stranice Dinama, klub iz Maksimira se službeno oglasio, potvrdio da je pokrenuta interna procedura te da se "Utvrđuje točan opseg mogućeg incidenta".

Dinamo se oglasio nakon što je hakerska skupina INF GRUPA na dark webu objavila da je upala u bazu podataka službene stranice gnkdinamo.hr i došla do podataka 50 tisuća korisnika.

Hakerska skupina INF GRUPA krajam svibnja povezivala se i s napadom na stranice Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Republike Hrvatske.

"GNK Dinamo zaprimio je obavijest o mogućem sigurnosnom incidentu. Prema trenutačno dostupnim informacijama, incident se nije dogodio na web stranicama GNK Dinamo. U ovom trenutku još se utvrđuje točan opseg mogućeg incidenta, uključujući kategorije podataka koje su potencijalno zahvaćene i broj članova na koje se incident može odnositi.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odmah po zaprimanju informacije, Klub je pokrenuo internu proceduru za ovakve situacije i utvrđuje sve okolnosti događaja. Prioritet GNK Dinamo u ovom trenutku je zaštita članova, transparentno informiranje javnosti i poduzimanje svih potrebnih mjera u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka.

Čim budu dostupne potvrđene informacije o opsegu incidenta i eventualno zahvaćenim kategorijama podataka, klub će o tome bez odgode obavijestiti članove i javnost.

GNK Dinamo će sljedeću obavijest objaviti čim budu potvrđene nove relevantne informacije", stoji u službenom priopćenju Dinama.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
