Dinamovim igračima skočile cijene: HNL ima novog lidera koji je čak osam milijuna eura skuplji

Transfermarkt je ažurirao vrijednost igrača u SHNL-u i u oči odmah upadaju cijene igrača Dinama koji su naplatili svoju odličnu sezonu.

Dionu Dreni Belji je cijena porasla za čak osam milijuna eura i sada je na 12 milijuna eura čime je najvrjedniji igrač lige po Transfermarktu. Veliki skok su doživjeli i Sergi Dominguez i Luka Stojković. Španjolski stoper je skočio s 2 i pol na devet milijuna eura, a Luka Stojković s 3 na 7 milijuna. Za milijun je cijena porasla i Monsefu Bakraru koji sada vrijedi 3 milijuna eura, a skok od pola milijuna dočekali su Arber Hoxha i Moris Valinčić te Niko Galešić i Gabriel Vidović.

Što se ostatka lige tiče, Rijekin Fruk je ostao na devet milijuna eura dok su kod Riječana porast doživjeli Daniel Adu Adjei s 0,75 na 2,5 milijuna eura i Tiago Dantas s 2,8 na 4 milijuna eura.

Najvrjedniji Hajdukov igrač Rokas Pukštas sada vrijedi šest milijuna eura što je skok od jednog milijuna. Marko Livaja pao je za 200 tisuća eura na 2,8 milijuna.

Najviše je cijena pala Osijekovom talentu koji se muči s ozljedama Antonu Matkoviću. Njemu se cijena prepolovila na milijun i pol eura. Pad od 1,5 milijuna je dočekao i Ronaël Pierre Gabriel, a za milijun eura je cijena pala i Ismaelu Bennaceru i Raulu Torrenteu.