Joško Gvardiol je vruća roba: Još jedan velikan stoji u redu

Lista klubova koji žele dovesti Joška Gvardiola ovoga ljeta je sve veća. Novi klub na toj listi je Barcelona koja je iznimno aktivna na početku ovoga prijelaznog roka.

Barca je već dovela Anthonyja Gordona iz Newcastlea. U Španjolskoj se piše i o Julianu Alvarezu iz Atletica koji je velika želja kluba iz Katalonije. Joško Gvardiol novo je ime na listi želja Barcelone, javlja El Partidazo de COPE.

"Barcelona je bacila oko na Gvardiola, igrača Manchester Cityja. Branič, koji može igrati i na poziciji stopera i beka, ima još samo godinu dana ugovora, što bi moglo olakšati njegov odlazak. Engleski klub bi mogao biti spreman pregovarati o transferu kako bi nadoknadio dio novca za igrača prije isteka ugovora", piše španjolski izvor.

Podsjetimo, Gvardiolu ugovor sa Cityjem vrijedi do ljeta 2028. pa Španjolci nisu baš u pravu. Već se pisalo o Bayernovoj velikoj želji da dovede hrvatskog reprezentativca, a i City mu je spremio novi ugovor. Sada je samo pitanje što će Gvardiol odlučiti. Ne zaboravimo, ovoga ljeta niti cijena nije mala. City će za Gvardiola tražiti barem 70 milijuna eura.