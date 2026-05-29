FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
MOŽE BIRATI /

Joško Gvardiol je vruća roba: Još jedan velikan stoji u redu

Joško Gvardiol je vruća roba: Još jedan velikan stoji u redu
×
Foto: Karl Vallantine/Focus Images Ltd/Shutterstock Editorial/Profimedia

Gvardiolu ugovor sa Cityjem vrijedi do ljeta 2028.

29.5.2026.
9:54
Sportski.net
Karl Vallantine/Focus Images Ltd/Shutterstock Editorial/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Lista klubova koji žele dovesti Joška Gvardiola ovoga ljeta je sve veća. Novi klub na toj listi je Barcelona koja je iznimno aktivna na početku ovoga prijelaznog roka.

Barca je već dovela Anthonyja Gordona iz Newcastlea. U Španjolskoj se piše i o Julianu Alvarezu iz Atletica koji je velika želja kluba iz Katalonije. Joško Gvardiol novo je ime na listi želja Barcelone, javlja El Partidazo de COPE

"Barcelona je bacila oko na Gvardiola, igrača Manchester Cityja. Branič, koji može igrati i na poziciji stopera i beka, ima još samo godinu dana ugovora, što bi moglo olakšati njegov odlazak. Engleski klub bi mogao biti spreman pregovarati o transferu kako bi nadoknadio dio novca za igrača prije isteka ugovora", piše španjolski izvor.

Podsjetimo, Gvardiolu ugovor sa Cityjem vrijedi do ljeta 2028. pa Španjolci nisu baš u pravu. Već se pisalo o Bayernovoj velikoj želji da dovede hrvatskog reprezentativca, a i City mu je spremio novi ugovor. Sada je samo pitanje što će Gvardiol odlučiti. Ne zaboravimo, ovoga ljeta niti cijena nije mala. City će za Gvardiola tražiti barem 70 milijuna eura.

Hrvatska Nogometna ReprezentacijaJoško GvardiolManchester CityBarcelona
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike