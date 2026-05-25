Hakirana stranica hrvatskog ministarstva! Osvanula poruka mržnje: 'Smrt ustašama...'

Na službenoj stranici Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike pojavila se poruka mržnje: "Smrt ustašama, živela Velika Srbija". Odgovornost za hakerski napad preuzela je "INF GRUPA", koja je ostavila i svoj link na Telegram kanal.

Poruka, koja se navodno pojavila još jučer, i dalje je vidljiva na stranicama.

Iznad nje se vrti animacija ženskog lika, očito iz nekog animea, a ispod je potpis grupe i natpis uvredljivog sadržaja. U pozadini se čuje glazba.

Inače, kada pokušate ući na portal Ministarstva, dočekat će vas greška "stranica ne radi". Međutim, ako pretražite konkretnu informaciju, primjerice "Ministarstvo rada kontakt", odvest će vas na hakiranu stranicu.

Za više detalja obratili smo se Ministarstvu, čiji ćemo odgovor objaviti kada ga dobijemo.