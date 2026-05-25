NEOVLAŠTENI UPAD /

Hakirana stranica hrvatskog ministarstva! Osvanula poruka mržnje: 'Smrt ustašama...'

Foto: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike/Screenshot

Za više detalja obratili smo se Ministarstvu, čiji ćemo odgovor objaviti kada ga dobijemo

25.5.2026.
8:56
Dunja Stanković
Na službenoj stranici Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike pojavila se poruka mržnje: "Smrt ustašama, živela Velika Srbija". Odgovornost za hakerski napad preuzela je "INF GRUPA", koja je ostavila i svoj link na Telegram kanal. 

Poruka, koja se navodno pojavila još jučer, i dalje je vidljiva na stranicama. 

Iznad nje se vrti animacija ženskog lika, očito iz nekog animea, a ispod je potpis grupe i natpis uvredljivog sadržaja. U pozadini se čuje glazba.  

Inače, kada pokušate ući na portal Ministarstva, dočekat će vas greška "stranica ne radi". Međutim, ako pretražite konkretnu informaciju, primjerice "Ministarstvo rada kontakt", odvest će vas na hakiranu stranicu. 

Za više detalja obratili smo se Ministarstvu, čiji ćemo odgovor objaviti kada ga dobijemo. 

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
